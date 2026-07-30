Lo que queda de los Arellano Félix: ¿Quién es su líder y los estados donde mantiene presencia?

Ernesto Ruffo Appel, el ex gobernador de Baja California acusado de huachicol fiscal, es investigado por presuntos vínculos con los hermanos Arellano Félix.

El Cártel de los Arellano Félix, también conocido como Cártel de Tijuana, continúa siendo identificado por autoridades estadounidenses como una organización criminal activa en México, aunque con una estructura distinta a la que mantuvo durante las décadas de los noventa y los dos mil.

Tras las capturas y muertes de sus principales fundadores, el grupo quedó bajo el liderazgo de Enedina Arellano Félix, ‘La Narcomami’.

Enedina Arellano Félix es la única integrante de la primera generación de los hermanos Arellano Félix que no ha sido detenida. Diversos informes del gobierno de Estados Unidos y documentos judiciales han señalado que asumió el control de la organización después de la captura de varios de sus familiares y aliados cercanos. Desde entonces, ha mantenido un perfil público limitado.

¿Quién es ‘La Narcomami’, líder del Cártel de Tijuana?

‘La Narcomami’ tomó un papel más relevante dentro del grupo criminal a partir de 2002 y consolidó su liderazgo después de la detención de Fernando Sánchez Arellano, ‘El Ingeniero’, en 2014.

Autoridades estadounidenses han identificado que el Cártel de Tijuana opera mediante redes dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas vinculadas con el control de rutas fronterizas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha mantenido sanciones contra integrantes y operadores financieros relacionados con la organización, mientras que agencias estadounidenses continúan identificándola como un grupo con presencia en la frontera norte de México.

¿En qué estados tiene presencia el Cártel de los Arellano Félix?

De acuerdo con evaluaciones de autoridades estadounidenses y reportes oficiales sobre organizaciones criminales transnacionales, la principal zona de operación del Cártel de Tijuana se encuentra en Baja California, particularmente en el municipio fronterizo de Tijuana, una de las principales rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Informes de inteligencia y análisis de seguridad también han documentado presencia e influencia del grupo en otras entidades del noroeste del país, como Baja California Sur y algunas zonas de Sonora, derivado de disputas y alianzas criminales establecidas durante los últimos años.

Las autoridades estadounidenses han señalado que la organización ha mantenido vínculos operativos con otras estructuras criminales para conservar presencia en la región fronteriza.

El control territorial del grupo ha cambiado con el paso del tiempo debido a la fragmentación de diversas organizaciones del narcotráfico en México. .