Aduana bloquea camiones vacíos y pone en riesgo producción industrial de Coahuila

La industria cervecera, automotriz y maquiladora de Coahuila enfrenta problemas de suministro por restricciones de la Aduana mexicana. (AP)

La decisión de la Aduana mexicana de impedir el cruce de unidades de carga vacías dejó de ser un conflicto exclusivo del autotransporte para convertirse en una falla estructural en la cadena de suministro industrial de Coahuila.

Manuel González Bernal, vocero del Consejo Binacional de Transportistas y Asociados, alertó que la escasez de contenedores en Piedras Negras y la región, con afectaciones que se extienden hasta Monclova, amenaza con paralizar líneas de producción clave. La problemática radica en que una cantidad considerable de cajas cerradas, plataformas, tolvas y tractocamiones permanecen estacionados en patios de Eagle Pass, Texas, sin autorización para retornar a México.

El escenario de mayor gravedad lo enfrenta la industria cervecera. De acuerdo con González Bernal, Constellations Brands se encuentra a menos de dos días de suspender por completo sus operaciones ante la imposibilidad de evacuar mercancía y la saturación total de sus inventarios.

A este riesgo de paro se suman la automotriz Rassini, Utility, diversas ladrilleras y plantas maquiladoras de la región que carecen del equipo necesario para movilizar sus productos terminados e insumos.

Las restricciones, aplicadas desde el pasado martes 8 de septiembre para controlar el flujo de unidades sin carga, permiten únicamente el paso de vehículos con mercancía físicamente verificable.

Ante esta situación, el gremio transportista precisó que su postura no busca eliminar las revisiones aduaneras ni evadir los controles contra irregularidades, sino pactar un mecanismo operativo que permita fiscalizar el comercio sin estrangular el suministro que requiere la industria para mantenerse activa.

El Consejo Binacional de Transportistas y Asociados, solicitó la intervención urgente del titular de la aduana local, advirtiendo que de mantenerse las restricciones se pondrán en riesgo la producción, el empleo y la economía regional.