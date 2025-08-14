Alcalde de Piedras Negras se realiza prueba antidoping: ‘No vamos a permitir que se desprestigie al gobierno’

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, informó este jueves 14 de agosto que acudió a unos laboratorios para realizarse una prueba de antidoping luego de hacerse viral su respuesta a una reportera que le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una similar.

En redes sociales se difundió la respuesta que le dio el alcalde de Piedras Negras a la reportera que lo cuestionó sobre la prueba que detecta el consumo de drogas.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de Jacobo Rodríguez?

La mujer, identificada como Lucy, cuestionó: “¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?“

El edil explotó de inmediato y respondió: “Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?“

Así comenzó el intercambio de frases en el que la reportera aclaró que no se trataba de una acusación, pero el presidente municipal cuestionó por qué no preguntaba lo mismo a otros funcionarios. “¿Por qué a mí?”, agregó.

El alcalde de Piedras Negras señaló que lleva 7 meses en el cargo.

Alcalde de Piedras Negras se realiza prueba antidoping

Este jueves, el alcalde, emanado de la coalición Morena y Partido del Trabajo (PT), compartió en sus redes sociales que había acudido a los Laboratorios Zamarrón a realizarse la prueba sobre el consumo de drogas.

“Aquí está: opiáceos, negativo; metanfetamina, negativo; cocaína, negativo; anfetamina, negativo; cannabis, negativo”, enlistó en su video.

“No vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del gobierno, el mejor gobierno de México. La frontera más segura del país, la segunda ciudad más segura de México y el gobierno más eficiente del país, según datos del INEGI”, destacó el alcalde.

‘La reportera siempre ha sido mi adversaria’

En un video también difundido en sus redes sociales, Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, justificó su reacción a pregunta de reportera y dijo que ‘siempre ha sido mi adversaria’.

“Una reportera me hace una pregunta en la cual yo contesté de manera impulsiva, pero para darles contexto, esta persona históricamente siempre me ha golpeteado”, dijo,

Agregó que en los siete meses que lleva como alcalde de Piedras Negras e incluso en sus tres campañas políticas que ha realizado, la reportera “siempre ha sido mi adversaria, es adversaria de mi gobierno”.

También reconoció que su respuesta se salió de control, pero que era importante dar a conocer el contexto de la reportera.

“Pues yo debí haber contestado: ‘claro que me hago el antidoping junto a mi gabinete, claro que estoy dispuesto a hacerlo’. Pero bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila”, añadió.

Jacobo Rodríguez pidió a las personas ‘no engancharse’, pues ha recibido mucho ‘hate’ de todas partes del país.

Además, propuso que se empiece a legislar en las Cámaras locales, en el Congreso de la Unión, para que todos los servidores públicos del país sean sometidos a un antidoping.