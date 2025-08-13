Alcalde de Piedras Negras explota contra reportera: ‘¿Qué has visto para que pienses que estoy drogado?’

Durante la habitual conferencia matutina del alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, se vivió un momento de tensión cuando una reportera lo cuestionó si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping y hacer públicos los resultados.

La pregunta surgió a propósito de las declaraciones del presidente municipal, quien meses antes se pronunció a favor de aplicar exámenes toxicológicos a bomberos y a otros departamentos municipales.

Con evidente descontento, el alcalde respondió que ya se aplican pruebas de antidoping “a todo el personal”, sin embargo, la periodista le preguntó si estaría dispuesto a dar el ejemplo, lo que provocó la molestia del funcionario.

“¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?“, lo cuestionó la mujer identificada como Lucy.

Al insistir la comunicadora sobre si se sometería personalmente al examen, el edil estalló contra ella: “Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?“, dijo a modo de reclamo.

A pesar de que la reportera aclaró que su pregunta no era una acusación, Rodríguez González desvió el cuestionamiento hacia otros funcionarios: “¿Por qué no le preguntas a Lorenzo? ¿Por qué no le preguntas a los regidores? (...) ¿Les has preguntado a Brígido Moreno?, ¿a Manolo Jiménez?, ¿a Memo Ruiz le has preguntado eso también?, ¿por qué a mí?"

La discusión entre el alcalde y la comunicadora continuó algunos segundos más, pero este nunca respondió directamente si se sometería al antidoping.

Finalmente, en el video que circula en redes sociales del momento se observa que durante unos segundos le apagan el micrófono a la reportera y luego ella lo entrega para dar por concluida su intervención.

Más tarde, en su cuenta de Facebook, el presidente municipal compartió un video en el que se pronunció sobre el incidente y aseguró que todos los días realizan ‘mañaneras’ sin negarle el acceso a nadie, pues su administración es “completamente transparente”.

Se refirió a la periodista como una persona que “históricamente” siempre lo ha “golpeteado” a través de sus redes sociales y con la cual tiene “una relación de fricción”, pues es una adversaria a su gobierno.

Finalmente, el alcalde admitió que debió haber contestado de otra manera, pero que actuó impulsivamente y aclaró que está dispuesto a someterse a una prueba de drogas junto con todo su gabinete.

¿Quién es Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras?

Carlos Jacobo Rodríguez González es presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el periodo 2025-2027. Anteriormente también fue candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT) en el Proceso Electoral Local de 2021.

En 2023, también buscó un escaño como diputado local del Distrito 02 por Morena en las elecciones locales en Coahuila. Un año después participó como candidato a presidente municipal por Morena, en la cual resultó electo.

Luego de que en febrero pasado un integrante del Cuerpo de Bomberos Municipal atacara al esposo de una funcionaria pública en Piedras Negras, Jacobo Rodríguez ordenó la aplicación de pruebas antidoping masivas a bomberos, policías e inspectores.

Posteriormente, informó que se realizaron 200 pruebas antidoping a los servidores públicos, dando como resultado cinco empleados que dieron positivo (tres por marihuana, uno por cocaína y uno por opioides), quienes fueron dados de baja inmediatamente. Asimismo, el bombero involucrado en el homicidio también fue separado de su cargo.