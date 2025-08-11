‘Arriba Ixmiquilpan, ching*** mad**’: Exhiben ‘festivo’ al alcalde de Morena, Emanuel Hernández

'El Chino', alcalde de Ixmiquilpan, ha recibido críticas por su comportamiento en la Expo Feria Municipal. (Foto: Facebook Ayuntamiento de Ixmiquilpan)

Al presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, Emanuel Hernández Pascual, de Morena, al parecer se le ‘pasaron las cucharadas’, y fue exhibido en plena pachanga, haciendo malabares y gritando frases subidas de tono.

Las escenas de Emanuel Hernández Pascual han sido ampliamente criticadas en redes sociales, en las que se le acusa de no tomarse en serio su papel de presidente municipal.

Esto porque el alcalde fue grabado y evidenciado en redes sociales en presunto estado inconveniente, bailando con una lata de cerveza en la cabeza durante la Expo Feria Municipal 2025.

Esto no fue todo, al inicio de las actividades de la Feria de Ixmiquilpan, en específico en el concierto de los Plebes del Rancho, soltó frases polémicas como “¡Arriba Ixmiquilpan, chingada madre!”.

Los internautas han comentado en sus publicaciones que debería realizar su papel de presidente municipal de una manera seria, ya que actualmente en Ixmiquilpan predomina la inseguridad, como el robo a casa habitación, de vehículos, a negocios y narcomenudeo, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Apenas el mes pasado, datos del programa federal Héroes Paisanos del Instituto Nacional de Migración (Inami), arrojaron que durante julio aumentaron las denuncias por robo hacia los migrantes que llegan a esta región de Hidalgo.

Emanuel Hernández Pascual, conocido como ‘El Chino’, es el actual presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, abanderado por Morena.

Hernández Pascual se desempeña como alcalde de Ixmiquilpan desde 2024, luego de resultar electo en las elecciones del 2 de junio de ese año por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional.

En sus redes sociales oficiales ha defendido que “cantó narcocorridos y bailó con un bote de cerveza en la cabeza para mantenerse cercano a los pobladores”.

A pesar de las críticas, ha reiterado que seguirá con el ambiente festivo como parte de la Expo Feria de Ixmiquilpan 2025.