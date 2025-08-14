¿Quién es Jacobo Rodríguez? Alcalde de Piedras Negras que estalló contra reportera por prueba antidoping

Jacobo Rodríguez, presidente municipal de Piedras Negras, 'estalló' al ser cuestionado si se haría un antidoping y publicaría los resultados. (Gobierno de Piedras Negras)

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, Coahuila, se mantiene en tendencia tras haber ‘explotado’ contra una reportera, quien le cuestionó si estaría dispuesto a someterse a una prueba de antidoping y publicar los resultados.

Rodríguez, de 37 años, es presidente municipal por Morena para el periodo 2025-2027. Antes, también fue candidato al mismo cargo, pero por el Partido del Trabajo (PT) con el que participó en el proceso electoral de 2021.

Como parte de su trayectoria política, participó para ser elegido como diputado local en 2023 por Morena durante las elecciones locales en Coahuila.

Fue hasta un año después cuando se sumó a la carrera por la presidencia municipal con el partido guinda y con el cual resultó electo.

Así han sido los escándalos de Jacobo Rodríguez como alcalde de Piedras Negras

No es el único escándalo de Jacobo Rodríguez debido a que en mayo, señaló un complot en su contra cuando los regidores le hicieron observaciones sobre los gastos realizados por la Tesorería y el presidente municipal fue señalado por la falta de transparencia.

Los regidores acusaron un desorden en la administración y no aprobaron la cuenta para no ser cómplices de lo realizado por la administración de Jacobo Rodríguez, de acuerdo con información de El Sol de la Laguna.

En tanto, el cuestionamiento de la reportera durante la conferencia de Rodríguez el 13 de mayo, destaca debido a que fue el mismo edil quien ordenó la aplicación de pruebas antidoping masivas a bomberos, policías e inspectores.

La razón es que en febrero, un bombero municipal atacó al esposo de una funcionaria pública en Piedras Negras.

Después, el alcalde informó que se realizaron 200 pruebas antidoping a servidores públicos, por lo que cinco empleados dieron positivo por marihuana, cocaína y opioides, por lo que fueron dados de baja inmediatamente.

Así fue el momento en que Jacobo Rodríguez ‘explotó’ contra una reportera

Tras el cuestionamiento de la reportera sobre la prueba de antidoping para el presidente municipal, Jacobo Rodríguez expresó su molestia.

La mujer, identificada como Lucy, cuestionó: “¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?“

El edil explotó de inmediato y respondió: “Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?“

Así comenzó el intercambio de frases en el que la reportera aclaró que no se trataba de una acusación, pero el presidente municipal cuestionó por qué no preguntaba lo mismo a otros funcionarios. “¿Por qué a mí?”, agregó.

Después, fue apagado el micrófono de la periodista, con lo que terminó su intervención en la conferencia.

Más tarde, Jacobo Rodríguez, en su cuenta de Facebook, reconoció que debió haber contestado de otra manera y que actuó impulsivamente, pero se justificó al decir que la reportera “históricamente, siempre lo ha golpeteado”.

De esta forma, agregó que sostiene una “relación de fricción” con la comunicadora, pero aclaró que está dispuesto a someterse a una prueba de antidoping junto con todo su gabinete en el municipio de Piedras Negras.