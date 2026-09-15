Choque entre militares y sicarios deja siete abatidos en Nuevo León

En Nuevo León se registró un enfrentamiento armado entre sicarios y militares que dejó siete abatidos.

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano dejó siete presuntos integrantes de un grupo criminal abatidos y dos detenidos en el municipio de General Treviño, Nuevo León, de acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, cuando elementos de seguridad realizaban labores de inteligencia y patrullaje en el municipio y detectaron un grupo de vehículos en el que viajaban civiles presuntamente armados.

De acuerdo con el reporte, al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, los sujetos habrían iniciado una agresión, por lo que los agentes repelieron el ataque. El intercambio de disparos dejó siete personas abatidas y otras dos detenidas.

Durante la confrontación, dos vehículos utilizados por los presuntos agresores terminaron calcinados, aparentemente debido a que transportaban material inflamable. En el lugar también fueron aseguradas siete armas de fuego, diversos cartuchos y equipo táctico.

Elementos de la policía estatal Fuerza Civil y los miembros del Ejército Mexicano que participaron en el operativo resultaron ilesos, mientras que las autoridades informaron que no se tiene reporte de civiles ajenos a los hechos lesionados.

El municipio de General Treviño se localiza al noreste de Nuevo León, aproximadamente a 110 kilómetros de Monterrey y es uno de los municipios del estado que colinda con Tamaulipas.

¿Qué es el Operativo Muralla en Nuevo León?

Tras el enfrentamiento, se activó el Operativo Muralla, una estrategia de seguridad en la que participa la policía estatal Fuerza Civil y las fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Después del enfrentamiento, personal de Protección Civil acudió además para controlar el incendio de los vehículos, mientras que se realizaron vuelos de reconocimiento en la zona como parte de las acciones para reforzar la seguridad del personal desplegado.

Elementos de la Fiscalía de Nuevo León se trasladaron al sitio para iniciar las investigaciones y recabar evidencias. El saldo se mantiene como preliminar y podría modificarse conforme avance la investigación y se emita información oficial.