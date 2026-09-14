La tormenta perfecta en el estrecho de Ormuz: posibles escenarios

La nueva escalada de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, hace visible un panorama del cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, con consecuencias fatales para la Inflación, las tasas de Interés, los mercados y la economía mundial. Los precios internacionales del petróleo por encima de la barrera de los 100 dólares por barril han encendido las alarmas en la economía global. Para la administración de Donald Trump y la Reserva Federal, este escenario plantea desafíos mayúsculos que amenazan con desestabilizar la inflación y prolongar una política monetaria restrictiva, en una fase de vulnerabilidad.

Lo que inició meses atrás como un intercambio focalizado, se ha convertido en una guerra destructiva. Tras el colapso de las treguas previas y la reinstauración del bloqueo marítimo de Washington sobre los puertos iraníes en julio, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha empleado tácticas de sabotaje, drones, lanchas rápidas y minas para inhabilitar el tráfico comercial. La escalada alcanzó su cénit cuando el Comando Central de EU (CENTCOM) destruyó cinco buques petroleros pertenecientes a la red de financiamiento iraní en el Golfo de Omán. En represalia inmediata, Teherán lanzó una oleada masiva de ataques con misiles balísticos y drones autoguiados dirigidos contra dos buques de guerra de la Marina estadounidense (que lograron evadir los impactos) y contra más de una decena de navíos comerciales y petroleros afiliados a naciones aliadas de Occidente en la periferia de Ormuz. El tránsito regular de barcos por el estrecho se redujo casi en un 30% en cuestión de semanas, obligando a las embarcaciones comerciales a intentar navegar bajo la protección armada de la Marina estadounidense por rutas alternativas.

El precio promedio de la gasolina sin plomo en EU se ubica ahora por arriba de 4.30 dólares por galón. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que ya se encontraban en una fuerte presión debido al fuerte déficit fiscal han subido por arriba del 5%. El S&P 500 cayó por cuarto día consecutivo, la racha de pérdidas más larga desde junio. El mercado se debate actualmente entre dos fuerzas opuestas:

a* El choque de oferta energética: Un barril sostenido sobre los tres dígitos se traslada con rapidez a los precios de la gasolina en bomba, los costos de transporte logístico y los insumos de producción industrial. Esto debilita directamente el poder adquisitivo de los consumidores y reactiva las presiones inflacionarias generalizadas.

b* La postura de la Reserva Federal: Si bien la inflación subyacente mostraba ciertos signos de estabilización, el indicador general (CPI Subyacente) corre el riesgo de revertir su tendencia a la baja en las próximas mediciones debido a la escasez del crudo.

Bursamétrica contempla dos vertientes críticas de cara a las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC):

1. Tasas más altas por más tiempo: En este escenario primario, si el Brent consolida su posición por encima de 100 dólares, la Fed se verá obligada a abandonar cualquier intención de flexibilización. Mantendría los tipos de interés en sus niveles máximos multianuales para evitar que la energía contamine el resto de los componentes de la economía.

2. Endurecimiento monetario reactivo: Si el informe de inflación general de agosto o las proyecciones de septiembre reflejan incrementos mensuales superiores al 0.3% o 0.4%, el banco central estadounidense podría optar por aplicar alzas adicionales de tasas (de al menos 25 puntos base) antes de que concluya el año, incrementando la volatilidad en los mercados de bonos y acciones tecnológicas.

La probabilidad de una resolución diplomática a corto plazo se mantiene marcadamente baja, situándose en niveles de estancamiento estratégico destructivo. Washington ha adoptado una línea intransigente: con la amenaza de la destrucción total de infraestructuras civiles, puentes y complejos energéticos en Irán si la república islámica insiste en mantener sellado el paso naval. Por su parte, Teherán ha amenazado con multiplicar sus represalias simétricas ante cualquier agresión a su flota soberana.

Las expectativas de restablecimiento del orden logístico en el estrecho, se configuran en tres escenarios posibles:

1. Estancamiento y hostilidad crónica (65% de probabilidad): El crudo estaría oscilando entre 95 y 110 dólares. Irán mantiene un bloqueo de facto intermitente sin cerrar por completo la vía.

2. Escalada regional abierta (probabilidad 25%): El barril escala sobre 130 o 150 dólares. Shock inflacionario global profundo. Destrucción recíproca de terminales de exportación (como Kharg Island o Basora) y confrontación convencional abierta entre las partes.

3. Acuerdo de coexistencia táctica (Probabilidad 10%) Corrección del petróleo hacia 75 u 80 dólares. Alivio en las presiones de tasas Fed. Mediación de un tercer actor internacional clave o fatiga operativa de ambas naciones que obligue a trazar un nuevo corredor seguro.

Por el estrecho solía transitar aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y derivados, junto al 20% del gas natural licuado (GNL). Mientras las posiciones de Irán y EU se mantengan como hasta ahora, el tránsito regular y pacífico de los buques tanque tardará meses, o incluso años, en normalizarse por completo. Los mercados deberán seguir conviviendo con una elevada prima de riesgo geopolítico integrada en los precios de la energía.