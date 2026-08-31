Jackson Hole: El coro de los halcones despliega sus alas

El Simposium de Política Monetaria de Jackson Hole, el encuentro anual de los banqueros centrales y los Sifús de las finanzas globales, ha vuelto a ser el epicentro de las discusiones sobre las tendencias de la política monetaria y del sistema financiero mundial. La edición de este viernes no fue solo una reunión más, ya que fue el debut de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) quien marcó la pauta, sepultando la era de la complacencia e inaugurando un periodo de secrecía y de extrema ortodoxia.

Frente a la arraigada expectativa generalizada de un ciclo prolongado y predecible de flexibilización cuantitativa, el panorama dibujado en las montañas de Wyoming fue radicalmente opuesto. Los banqueros centrales no solo reconocieron que las presiones inflacionarias subyacentes muestran una resistencia estructural alarmante, sino que validaron la necesidad de mantener las condiciones financieras en un terreno marcadamente restrictivo por un periodo mucho más prolongado de lo que el mercado había apreciado en sus valoraciones.

En su primer discurso de Jackson Hole como presidente de la Fed, Warsh disipó cualquier duda sobre su perfil monetario, alineándose firmemente con la facción más restrictiva (“hawkish”) del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Su retórica directa impactó de inmediato en los mercados de Nueva York y Londres.

El punto medular de su ponencia giró en torno a una severa autocrítica y un cuestionamiento frontal al uso de la “guía futura” (forward guidance) como herramienta de comunicación. Warsh argumentó que comprometer de antemano el rumbo de las tasas de interés ata de manos al banco central y genera una falsa sensación de seguridad en los mercados financieros. Confirmó que la Reserva Federal recuperará la “flexibilidad absoluta” y que actuará de forma agresiva si los datos macroeconómicos de empleo e inflación subyacente lo demandan. Pero al mismo tiempo señaló que si la inflación no se enfila hacia el objetivo del 2% actuará sin reservas. En los mercados vimos un desplome en las acciones, principalmente tecnológicas, alzas en las tasas de los bonos, recuperación del dólar, y caídas en los metales y en las criptos.

Además de Warsh, otros ponentes, incluyendo destacados miembros del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra, coincidieron en que la fragmentación del comercio global, las tensiones geopolíticas persistentes y la transición energética, están actuando como fuerzas inflacionarias de carácter estructural. Este coro de banqueros centrales dejó en claro que el costo de quedarse cortos en el combate a la inflación sigue siendo superior al riesgo de enfriar la actividad económica.

Veamos lo que señalan otros participantes:

Christine Lagarde (presidenta del Banco Central Europeo), aunque enfocada en la postura monetaria restrictiva del BCE, Lagarde y otros líderes europeos presentes en el panel coincidieron en el diagnóstico del “lado de la oferta” de la economía. El fin de la globalización lineal y el auge del proteccionismo están fragmentando las cadenas de suministro globales. Esto destruye la eficiencia económica y eleva los costos operativos de las empresas. La inflación no es un fenómeno puramente de exceso de demanda, sino un problema de costos más altos debido a las barreras arancelarias.

Susan Hammack (presidenta de la Fed de Cleveland), quien ha mostrado una postura fuertemente restrictiva, alertó sobre los riesgos de la complacencia. Argumentó que los choques externos —como las nuevas dinámicas de aranceles y el aislamiento comercial— generan presiones de costos que las empresas terminan trasladando al consumidor final. Los bancos centrales deben actuar con agresividad preventiva (subiendo tasas de interés) antes de que estos costos comerciales se consoliden como inflación persistente de largo plazo.

Austan Goolsbee (presidente de la Fed de Chicago), advirtió que el “estira y afloja” de los aranceles internacionales se ha convertido en una carga real y en un impuesto directo para las familias americanas. Si bien la tendencia de corto plazo de la inflación no parecía destructiva, los choques geopolíticos y el proteccionismo comercial actúan como fuerzas que empujan los precios hacia arriba de forma permanente, haciendo que sea sumamente difícil “deshacerse de la inflación” una vez que se arraiga.

El mensaje conjunto de estos y otros participantes fue claro: Los aranceles y el proteccionismo no son shocks temporales. Al reconfigurar los flujos comerciales del mundo, reducen el crecimiento económico potencial y elevan el “piso” de la inflación global, obligando a convivir con un entorno de tasas de interés más altas por un periodo prolongado.