Fervor patrio

Hoy martes 15 de septiembre nos sentimos más mexicanos que en todo el año. La noche del grito de independencia en Dolores Hidalgo fue el inicio de un arduo camino hacia la independencia y la libertad. Mucha sangre se derramó entonces para que México se consolidara como un país libre y soberano; tristemente, en la actualidad parece que avanzamos hacia el autoritarismo: el sentido antipatriota de algunos políticos y de otros seres que dan la espalda a nuestra esencia, nuestras tradiciones y nuestra cultura es preocupante. Atacan a la tauromaquia, la charrería y la gallística, pretendiendo ser mejores personas, y por otro lado, roban, mienten y utilizan el poder para encubrir y manipular.

México es más grande y bueno que este puñado de malos mexicanos —usted sabe quiénes son—, quienes han dado la espalda a millones de mexicanos que amamos nuestra cultura, con sus virtudes y sus defectos.

Sin duda hay que resaltar a aquellos políticos que promueven la libertad, el respeto y apoyo a nuestras tradiciones. Claro ejemplo es el estado de Aguascalientes, donde la señora gobernadora Tere Jiménez gobierna para todos, atrae inversión, deporte, cultura y bienestar. El apoyo a la gente taurina en su estado es total; también a quien no abraza esta manera de vivir, se le respeta, pero por encima de todo se ejerce el derecho a la libertad.

Este próximo sábado 19 de septiembre a las 18:30 horas, en la centenaria plaza de toros San Marcos de la capital hidrocálida, se llevará a cabo la novena edición de la Corrida de la Insurgencia.

Magna puesta en escena que comenzó hace más de diez años con la idea de un grupo de mexicanos, avecindados casi todos en San Miguel de Allende, quienes diseñaron y ejecutaron lo que hoy es una realidad, una corrida de toros en la que la vestimenta de los toreros nos transporta a la época insurgente, con la plaza y el ruedo intervenidos por artistas mexicanos de gran trayectoria, la musicalización distinta a lo que estamos acostumbrados en una corrida de toros y cientos de detalles que hacen la experiencia aún más enriquecedora al crear una atmósfera de patriotismo, cultura, arte y orgullo por el México profundo.

Para esta edición, la artista encargada de intervenir el centenario coso será la potosina Isabel Garfias, de ilustre familia ganadera, quien lleva el arte y el toro por las venas. Desde que esta corrida se trasladó a la ciudad de Aguascalientes, cada año adquiere aún más categoría. La musicalización por parte de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, dirigida brillantemente por el maestro Román Revueltas, es una delicia sensorial más allá de lo imaginable.

El toreo siempre ha sido y será altruista, cosa que no podemos decir de la ola prohibicionista del PVEM, de la señora Brugada o de PETA, quienes se comportan más bien como una banda furtiva. Volviendo al toreo, la totalidad de la utilidad del festejo será donada como en cada edición al DIF estatal, encabezado por Aurora Jiménez.

Esta corrida es mucho más que una puesta en escena, tal y como lo expresó el empresario y ganadero Luis Alberto Villarreal durante la presentación de gala en el Teatro Morelos de Aguascalientes:

“La libertad es el derecho de cada persona a pensar, a creer, a crear, a expresarse y a vivir conforme a sus convicciones, siempre dentro de la ley y con respeto hacia los demás.

Es también el derecho de una sociedad a conservar su memoria, sus costumbres y sus expresiones culturales.

México no puede entenderse desde una sola mirada, una sola voz o una sola sensibilidad.

Nuestra grandeza está precisamente en nuestra diversidad.”

Si tiene la oportunidad, no se la pierda: no la olvidará nunca; es un cartelazo y un orgullo para México.