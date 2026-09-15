Cuando una travesía deja de ser tuya: los aprendizajes de presentar mi primer libro

Hay veladas que uno recuerda por lo que ocurrió. Hay otras que permanecen por lo que nos hicieron sentir, pensar y aprender.

La semana pasada tuve la fortuna de vivir una de ellas.

Por fin llegó el momento de presentar mi primer libro, Travesía hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta, en una velada muy especial.

Cuando un libro sale definitivamente de las manos de quien lo escribió: la obra comienza a adquirir nuevos significados a través de los ojos de quienes la leen.

Necesitamos evolucionar nuestra concepción sobre responsabilidad social empresarial.

Crecimiento económico y sostenibilidad, ambas dimensiones pueden y deben avanzar juntas.

Valor económico + valor social + valor ambiental.

El planeta que recibimos es prestado.

La pregunta es: ¿en qué condiciones?

En una atmósfera cálida y luminosa, tuvimos un panel muy enriquecedor para presentar el libro:

Guillermo Arriaga: Regresar al humanismo y a la familia

Escritor, guionista, productor y director cinematográfico mexicano, muy inspirador, desde una perspectiva genuinamente humanista.

¿Cuál es el manifiesto profundo que sostiene nuestras acciones?

Las acciones sin una brújula ética, pueden perder fácilmente su rumbo.

Esa brújula: la familia.

Una de las ideas del libro que Guillermo recuperó: las pequeñas acciones quizá no producen individualmente una gran transformación, pero sí suman.

Naike Hechem: Pieza fundamental

Gracias especiales por ser una parte fundamental de mi libro Travesía hacia un mundo sostenible. Por creer que juntos podemos construir un mundo mejor.

Tu liderazgo, compromiso y tu ejemplo son una gran inspiración, a través de The C Class: buenas acciones pueden convertirse en una poderosa fuerza de transformación, inspirando a compañías y líderes a generar un impacto positivo en nuestro planeta.

Con mucho cariño, admiración y gratitud.

Francisco Chahuán Embajador de Chile en México: “Los futuros no llegan, los construimos todos los días”

Poderosa manera de entender la sostenibilidad.

Su perspectiva está construida desde años de servicio público y experiencia legislativa en temas ambientales.

Destacó del libro que: necesitamos pasar de la conciencia a la acción y, algo todavía más difícil: la consistencia.

Erica Valencia: necesitamos volver a conectarnos con la naturaleza

Fundadora, directora general de Ectagono y una de las voces ambientales más comprometidas de México.

Nos recordó que necesitamos ciudades naturales, capaces de recuperar la conexión que hemos perdido con nuestros ecosistemas.

Necesitamos construir redes de colaboración. Aprender a funcionar como ecosistemas de sostenibilidad.

Escuchar a los jóvenes: el aprendizaje más importante

Mis hijos: Pancho, Alex y David. Escucharlos participar en esta presentación, le dio un significado muy especial.

Ellos representan para mí algo mucho más poderoso que cualquier indicador climático.

Representan el futuro.

Francisco Suárez Armenta “Pancho”, coautor invitado, aportó la perspectiva de una generación que ya no quiere limitarse a escuchar lo que las generaciones anteriores decidamos hacer con su futuro.

Su llamado a incorporar las voces jóvenes del territorio es fundamental: deep listening.

Alejandro Suárez Armenta “Alex”, estudiante y coautor invitado, nos hizo una invitación tan sencilla como poderosa: adoptar y sembrar árboles, involucrar a nuestras familias y convertir la sostenibilidad en acción.

Su referencia a la iniciativa de: Un trillón de árboles del World Economic Forum representa precisamente ese espíritu.

Un árbol puede parecer insignificante frente a la dimensión del cambio climático.

Millones de personas sembrando, protegiendo, restaurando y cuidando ecosistemas representan otra historia.

Regresamos al mismo principio:

Las pequeñas acciones sostenibles suman.

David Suárez Armenta, coautor invitado, muchísimas gracias por compartirnos tu valiosa visión en el libro y por acompañarme, aún a la distancia, en un momento tan trascendente, me emocionó muchísimo.

Tú y tus hermanos son una parte imprescindible de esta Travesía hacia un mundo sostenible, son la razón más poderosa para trabajar por dejarles un mundo mejor y para escribir este libro.

Agradezco también a quienes hicieron posible esta presentación: Darío García Montes de Oca, maestro de ceremonias; Diego Violante, moderador del panel; los panelistas y el extraordinario equipo de The C-Class.

El toque mágico de la velada

Un gran brindis por parte de nuestros entrañables patrocinadores, con: Eder Echeverria (Kapital), Ana Luisa Suárez y Mauricio Lamadrid (Vinos Wagner), cerrando con el profundo mensaje de amor de Ana Luisa Hernández (mi querida madre).

Mi inmenso agradecimiento a José Antonio Fernández Carbajal, Presidente del Consejo de FEMSA, un honor recibir su prólogo, su mensaje virtual y su ejemplo de que es posible buscar, simultáneamente, la generación de valor económico, social y ambiental.

La presentación de mi libro sobre sostenibilidad no fue el final. Fue el verdadero comienzo.

El verdadero objetivo no es solo terminar de leerlo,

Es comenzar a actuar.

La sostenibilidad no es un destino,

Es una travesía que todos debemos recorrer juntos.

Porque solamente tiene sentido cuando sus páginas consiguen abandonar el papel y convertirse en conversaciones, decisiones, hábitos y acciones sostenibles para todos.

Conciencia.

Acción.

Transformación.

Esas tres palabras resumen la ruta que propongo.

Un escritor comienza un libro creyendo que tiene algo que decir.

Uno de los mayores regalos de publicarlo es descubrir todo lo que todavía tiene que escuchar y aprender.