¿Se cancela tu vuelo? AIFA y AICM suspenden operaciones por desfile militar de Día de la Independencia

El AIFA y el AICM suspenderán sus operaciones durante la tarde del miércoles 16 de septiembre.

¿Tu vuelo está en riesgo? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspenderán sus operaciones durante el miércoles 16 de septiembre, debido a las actividades del desfile militar de la Independencia de México.

Si despegas o aterrizas en la Ciudad de México, debes estar atento a las indicaciones de tu aerolínea debido al ajuste en las operaciones, ya que algunos vuelos se pueden adelantar o posponer.

¿A qué hora suspenderán los vuelos en el AICM y el AIFA?

De acuerdo con las autoridades, los vuelos en el AIFA y el AICM serán suspendidos entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Esta modificación puede alterar tus escalas si es que tienes un viaje con conexión. Por ello, considera que el AIFA tiene módulos de información para orientarte con tu vuelo y los servicios disponibles en caso de que tengas que esperar en el aeropuerto o requieras asistencia.

¿Hay riesgo en el espacio aéreo? Las razones por las que suspendieron vuelos en el AICM y el AIFA

El movimiento de las operaciones en el AICM y el AIFA fue anunciado recientemente, lo que abrió dudas sobre si existía algún riesgo para los aviones comerciales.

Sin embargo, las autoridades reiteraron que no se trata de una emergencia o riesgo para los pasajeros, sino que son labores de coordinación en el espacio aéreo que únicamente se deben al desfile militar.

Desde la base aérea militar de Santa Lucía, a un costado del AIFA, partirán las aeronaves que formarán parte del desfile y llegarán hasta el centro de la Ciudad de México.

El servicio del Tren Felipe Ángeles, de Buenavista al AIFA, no fue suspendido y tampoco otros medios de llegada y salida.

Autoridades recordaron que la medida aplica para la terminal 1 y 2 del AICM, y que es en coordinación con autoridades civiles y militares: la AFAC, SENEAM, SEMAR, SEDENA y el propio Aeropuerto Benito Juárez.