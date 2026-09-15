Pizza & Pasta Fest 2026: ¿Cuándo y dónde es el evento de comida italiana?

Estos son los detalles del Pizza y Pasta Fest, evento de comida italiana. (Foto: IAGemini/Shutterstock)

El otoño llega a la Ciudad de México con aroma a pizza y pasta en un evento gastronómico que reune restaurantes, chefs, productores y marcas especializadas durante tres días.

Se trata de la primera edición del Pizza & Pasta Fest 2026 que cuenta con más de 200 expositores y una oferta de más de 300 variedades estos platlllos de la comida italiana, además de degustaciones, talleres, demostraciones culinarias y diferentes espacios dedicados a productos como el vino, el queso y el mezcal.

El evento estaba contemplado originalmente para agosto, pero fue reprogramado para octubre.

Pizza & Pasta Fest se reprogramó de agosto a octubre. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuándo y dónde será el Pizza & Pasta Fest 2026?

El Pizza & Pasta Fest 2026 se realizará del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el estacionamiento del restaurante Campo Marte, ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la zona de Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, junto al Auditorio Nacional.

El horario anunciado por la organización es de 10:00 a 21:30 horas durante los tres días del festival de comida. La entrada no tiene costo, aunque será necesario realizar un registro previo para ingresar en la página oficial del evento.

La ubicación también permite llegar mediante transporte público, pues el recinto se encuentra cerca de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro y de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metrobús.

¿Qué habrá en el Pizza & Pasta Fest?

La comida será el centro del festival, con más de 300 variedades de pizza y diferentes tipos de pasta fresca. Entre las preparaciones anunciadas se encuentran fettuccine, pappardelle y ravioles, además de diferentes recetas y combinaciones entre ingredientes de la cocina italiana y sabores mexicanos.

El evento también tendrá distintas áreas temáticas. En el Pabellón del Vino y el Queso habrá degustaciones de vinos, quesos artesanales, embutidos y productos gourmet, mientras que la Zona de Agave estará dedicada a experiencias de maridaje entre pizzas, pastas y mezcal.

Otro espacio será Dolce Vita, dedicado a gelaterías artesanales y postres italianos, mientras que el Pabellón del Taco incorporará propuestas que combinan elementos de la gastronomía mexicana con ingredientes y técnicas relacionadas con la cocina italiana.

Para quienes quieran conocer más sobre la preparación de estos alimentos también habrá demostraciones culinarias, conferencias, talleres prácticos y degustaciones.

El festival contará con Bambini Land, una zona pensada para niñas y niños con actividades relacionadas con la cocina y el entretenimiento.

El Pizza & Pasta Fest tendrá diferentes tipos de este alimento tradicional italiano. (Foto: Shutterstock)

Entre las propuestas anunciadas se encuentran talleres para preparar pasta, además de actividades de pintura, dibujo, juegos inflables y otras dinámicas familiares.

De esta manera, la oferta del festival no estará enfocada únicamente en quienes buscan probar diferentes tipos de pizza y pasta.

Uno de los atractivos del Pizza & Pasta Fest será un Concurso a la Mejor Pizza, en el que chefs y especialistas competirán en categorías relacionadas con la preparación tradicional, las propuestas creativas y la técnica de la masa.

Además, el público podrá participar mediante una votación para elegir su pizza favorita durante los tres días del evento. La propuesta que reúna más votos recibirá el reconocimiento como Pizza Favorita del Público,.