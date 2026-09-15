Brote de sarampión en Veracruz: Reportan muerte de dos personas en Xalapa

La Secretaría de Salud federal alertó por los casos de sarampión en Xalapa, Veracruz. (Foto: Quadratin)

Un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) en Xalapa, la capital de Veracruz, ha dejado dos personas han muerto, 16 contagiadas y dos personas que se encuentran pendientes de diagnóstico.

La Secretaría de Salud Federal informo sobre este brote y señaló que se está realizando las investigaciones necesarias para determinar lo que ha sucedido en torno a esta situación.

“La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) ha enviado una brigada a la entidad con la finalidad de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control”, señaló en un boletín.

La institución señaló que entre las personas que fallecieron por sarampión se encuentra una niña de 10 años que estaba hospitalizada debido a que llevaba un tratamiento por linfoma no Hodgkin, y la otra a una paciente de 22 años que iba a ser diagnosticada.

Además también afirmó que entre los casos que se han confirmados se encuentran 12 que son de personal de salud, tres pacientes y un familiar de paciente.

“Al corte del 15 de septiembre a las 08:00 horas: 16 casos fueron confirmados, y dos permanecen pendientes de resultado. De los casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno un familiar de paciente”, indicó.

Búsqueda de otros casos de sarampión

Señaló que entre las actividades que se realizarán será buscar otros casos que hayan sido contagiados, seguimiento de los actuales e identificar las cadenas de transmisión con el despliegue del personal especializado.

Afirmó que llegarán personas que son expertas para trabajar en la materia mientras que llamó a la población a reforzar las vacunaciones.

“La Secretaría de Salud hace un llamado a la población de Xalapa, Veracruz, a mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger nuestra salud y contribuir al bienestar de quienes nos rodean, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones”, señaló.

En el estado de Veracruz, hasta el pasado 14 de septiembre que es el último corte, el Informe Diario registraba 81 casos totales de sarampión y 1 muerte. Sin embargo, aún no se había reporte el brote al interior del hospital.

Este brote se presenta enmedio de una serie de manifestaciones y reclamos por parte de pacientes y personal de salud debido a la falta de medicamentos y material de curación en los nosocomios de la entidad.