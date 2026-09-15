Las “72 horas”, el acelerador de Volkswagen para renovar vehículos comerciales

Para las pequeñas empresas, un profesionista independiente o una compañía con flota, adquirir un vehículo comercial no es sólo una compra de activo: representa una decisión que puede determinar la capacidad para atender nuevos clientes, ampliar rutas o incrementar la productividad. Bajo esta lógica, en este mes patrio Volkswagen Vehículos Comerciales buscará acelerar la renovación de unidades con una campaña de tres días que combina producto y condiciones financieras.

Del 18 al 20 de septiembre, la marca realizará las “72 Horas de Volkswagen Vehículos Comerciales”, una estrategia comercial que contempla tasas de financiamiento desde 11.9 por ciento, así como beneficios adicionales dependiendo del modelo.

Actualmente el costo de adquisición de una unidad y las condiciones de financiamiento son factores determinantes para que una empresa decida renovar o mantener en operación un vehículo durante más tiempo.

Para Amarok, que representa la fuerza y potencia indomable para conquistar cualquier camino con total libertad, Volkswagen contempla una tasa de 11.9 por ciento, comisión por apertura y seguro gratis. En tanto, Caddy Cargo que brinda agilidad urbana y rendimiento eficiente para emprender y mover tu esfuerzo sin límites, ofrecerá una tasa de 11.9 por ciento más comisión por apertura gratis.

Para el segmento de transporte de pasajeros, Transporter Pasajeros, un vehículo que destaca por su capacidad, ergonomía y confort para el traslado de personas, estará disponible con una tasa del 11.9 % o comisión por apertura gratis. La oferta también incluye Caravelle, que sobresale por su elegancia y tecnología de primer nivel para brindar una experiencia de viaje superior, con una tasa del 11.9 % o comisión por apertura gratuita.

En cuanto a su unidad Crafter Cargo Van que ofrece máximo espacio y solidez para llevar los proyectos de mayor escala a todo el territorio nacional, tendrá una tasa de 11.9 por ciento, comisión por apertura gratis y seguro sin costo.

"Las 72 horas" una ventana comercial irrepetible con beneficios exclusivos.

Más allá de la oferta financiera, el portafolio de Volkswagen Vehículos Comerciales está preparado para acompañarte en cada kilómetro, brindando solidez estructural, ergonomía de manejo y la confiabilidad necesaria para construir historias de éxito en todo el país.

En este mes patrio celebra el orgullo de mover tus proyectos con total libertad. Conoce todas las opciones disponibles del 18 al 20 de septiembre en tu concesionaria Volkswagen más cercana o solicita tu cotización en línea.