Entre protestas: Verónica Díaz, cercana a los Monreal, es designada por Morena en Zacatecas

La dirigencia de Morena anunció a Verónica Díaz como defensora de la transformación en Zacatecas.

La senadora con licencia Verónica Díaz Robles fue designada por Morena como coordinadora de la defensa de la transformación en Zacatecas, en medio de reclamos de simpatizantes del representante del PT, José Narro Céspedes.

Entre gritos de “fuera el monrrealismo” y “no al nepotismo”, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer el nombramiento de Díaz Robles, quien es cercana a la familia Monreal.

Ante el desconcierto y en uso de la palabra, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, pidió al aspirante José Narro Céspedes, solicitar a sus simpatizantes guardar la institucionalidad del acto de presentación.

La líder de Morena destacó que la senadora con licencia es originaria de Fresnillo, Zacatecas, y fundadora del movimiento cuando eran muy pocos y una referente de la Cuarta Transformación con un trabajo siempre en el territorio.

Inició su participación política a los 17 años, acompañando desde los avances del movimiento encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, resaltó.

Verónica Díaz hace un llamado a la unidad

Frente a cualquier intento de retroceso, la respuesta debe de ser más unidad, más conciencia y más organización, aseveró la coordinadora de defensa de la 4T de Zacatecas, Verónica Díaz Robles.

Ante los inconformes que acusaron de nepotismo y monrrealismo en la designación, la senadora con licencia subrayó que la lucha no está entre ellos, sino contra quienes sirven a intereses ajenos a las causas del pueblo y buscan regresar al régimen de privilegios que durante décadas saqueó a nuestra nación.

“La defensa de la transformación la logramos con organización, caminando casa por casa, escuchando, recorriendo y construyendo desde abajo. Porque defender la transformación también significa profundizarla, llevarla hasta el último rincón y convertir cada derecho conquistado en una realidad que nadie pueda arrebatarnos”, afirmó.

Unidad para avanzar

En su encomienda para llevar los trabajos de defensa de la transformación y la soberanía nacional en Zacatecas, anticipó que su tarea será: unidad para avanzar, organizar para defender y concientizar para seguir transformando.

La exdelegada estatal de los Programas del Bienestar insistió en que la coordinación de la defensa de la transformación requiere de esfuerzos conjuntos, del respeto a la pluralidad de ideas, pero sobre todo, de un profundo amor al Pueblo.

“No es el cargo, es el encargo. Somos un movimiento en el que no caben ambiciones personales cuando la prioridad es el bienestar del pueblo”, dijo.

Con información de Quadratin.