‘El Chapo’ Guzmán quería ser músico y unirse a la Banda El Recodo, afirma su expareja Lucero Sánchez

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán nunca tuvo el deseo de ser narcotraficante y su sueño realmente era convertirse en músico y tocar para la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

Así lo relató en una reciente conversación la expareja del narcotraficante, Lucero Sánchez, quien hace algunos años fue diputada.

¿Qué dijo Lucero Sánchez sobre el sueño del ‘Chapo’ de ser músico?

En entrevista para el canal de YouTube Gusgri, Sánchez señaló que, en sus conversaciones personales, Guzmán le confesó que terminó en esa situación por falta de oportunidades en otros ámbitos.

“Él siempre lo que me decía era que nunca quiso ser eso (narcotraficante), que lo llevó la vida así obviamente por la situación, la falta de oportunidades y porque él se tuvo que ir de su casa muy chico”, explicó.

De acuerdo con Sánchez, Guzmán le contaba que su vida de joven era humilde: tenían piso de tierra y soñaba con ser parte de una reconocida agrupación de banda.

“Eran las cosas que él me contaba a mí y yo le dije: ‘Si usted nunca hubiera sido un narco, ¿qué hubiera sido?’. ‘Yo siempre quise ser músico’, dijo. Y es algo que nunca he dicho, es la primera vez que se va a decir: Él quería ser músico y parte de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga”, narró.

Lucero Sánchez fue pareja del 'Chapo' Guzmán (Foto: Cuartoscuro).

Sánchez, sin embargo, desconoce si, en algún momento, Guzmán se puso en contacto con Don Cruz Lizárraga para formar parte de la agrupación o si únicamente se trató de un sueño que tenía el ‘Chapo’.

“No sé si lo diría en broma o no. Yo quiero pensar que era verdad porque él ahorita tiene una nieta que yo veo que le gusta la música y digo: ‘a lo mejor de ahí lo sacó’ (...). Él nunca había querido hacer eso, sino que la vida lo había llevado ahí... la falta de oportunidades”, agregó.

Sánchez, sin embargo, considera que al ‘Chapo’ le gustaba la posición de poder que ocupaba: “En cierta manera me imagino que hasta cierto punto le gustaba porque tenía la manera de controlar muchas cosas”.

Además, mencionó que Joaquín “procuraba no tener enemigos (...) no quería andar provocando gente”, puesto que ya contaba con algunos contrincantes.

De acuerdo con la entrevista de Sánchez, fue hacia 2011 cuando se enamoró de Guzmán: “empecé a sentir algo más por él y me llevaba bien con él. Teníamos una relación bonita, salíamos a veces a lugares así como a la playa y a las compras”.

Sobre la vida diaria, Lucero recuerda que Joaquín la mandaba con un chófer personal a hacer las compras y le daba dinero para solventar los gastos.

'El Chapo' fue líder del cártel de Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

“Siempre que salía, me daba para gastar. No me daba mucho, o sea, de $10,000 a $15,000 pesos para las compras, para el mandado, el súper y eso, cositas así. Yo también era muy ahorrativa, a lo mejor, pero me daba poco”, reveló.

Sánchez señaló que Guzmán no despilfarraba el dinero y que su fortuna no era tan ostentosa. “La gente piensa que él era muy suelto. Le digo: pues es que tampoco había tanto como la gente piensa”, condenó.