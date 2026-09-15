‘¿Con quién se queda el perro?’ ¿Jesse & Joy se separan? La razón por la que uno de ellos hace una pausa

Después de más de dos décadas de trayectoria, Jesse & Joy atraviesan un nuevo momento en su historia. Jesse Huerta anunció que decidió hacer una pausa en el proyecto musical que comparte con su hermana Joy y únicamente cumplir con los conciertos ya programados.

El mensaje del músico mexicano generó dudas sobre si se trata del final de Jesse & Joy. Sin embargo, hasta ahora Jesse no confirmó una separación definitiva, sino su decisión personal de alejarse temporalmente del proyecto una vez que concluya los compromisos que ya estaban programados.

Jesse (izquierda) compartió un comunicado con las razones por las cuales se aleja de las giras y del set de grabación. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Jesse Huerta sobre su separación de Jesse & Joy?

Jesse explicó que tomó la decisión de hacer una pausa para estar con su familia, cuidar de sí mismo y darse el espacio que considera necesario en este momento.

El músico mexicano reconoció que no fue una decisión sencilla debido a la importancia que la música ha tenido en su vida y al vínculo que construyó durante más de 20 años junto a Joy.

“La música y el arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar (...) La decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz, salud mental y emocional, vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos”, contó.

En su comunicado también destacó que Jesse & Joy forma una parte fundamental de su historia y agradeció a su hermana por todos los años que han compartido como compañeros musicales.

La pausa, por ahora, no significa que el dúo deje de presentarse de inmediato. Jesse señaló que mantendrá los compromisos profesionales que ya habían sido anunciados y que continuará trabajando junto a Joy durante las fechas pendientes de su gira.

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy?

De acuerdo con la información publicada tras el anuncio, Jesse Huerta mantendrá los conciertos hasta el 17 de noviembre de 2026, en Londres, Inglaterra, fecha que marca el cierre de la gira actualmente anunciada.

Esto significa que la decisión comunicada por Jesse no representa una cancelación inmediata de las presentaciones de Jesse & Joy.

El comunicado de Jesse sobre pausar el proyecto musical junto a su hermana Joy. (Foto: Captura)

¿Quiénes son Jesse & Joy y cuándo comenzaron su carrera?

Jesse & Joy es un proyecto musical que inició profesionalmente en 2005, cuando firmaron con Warner Music y comenzaron a abrirse camino dentro del pop en español. Ese mismo año realizaron una de sus primeras presentaciones junto a Sin Bandera.

En 2006 lanzaron ‘Esta es mi vida’, su primer álbum de estudio, producción que incluyó canciones como ‘Espacio Sideral’ y comenzó a colocar al dúo entre los proyectos jóvenes más reconocidos del pop mexicano.

Posteriormente llegaron discos como ‘Electricidad’ en 2009 y ‘¿Con quién se queda el perro?’ en 2011, este último uno de los trabajos más importantes de su trayectoria.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran ‘Espacio Sideral’, ‘La de la mala suerte’, ‘¡Corre!’, ‘¿Con quién se queda el perro?’, ‘Dueles’, ‘Ecos de amor’ y ‘Me soltaste’.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió con el álbum ‘¿Con quién se queda el perro?’, publicado en 2011. La producción les permitió obtener varios reconocimientos en los Latin Grammy, entre ellos premios por el álbum y por ‘¡Corre!’.