Con salsa de molcajete y tlacoyos: ¿Cuándo y a qué hora es la Feria del Jitomate en Los Pinos?

Un jitomate tatemado, un poco de sal y el molcajete listo: hay combinaciones que no necesitan demasiada presentación. Si además aparecen unos tlacoyos con salsa, el asunto se pone todavía más sabroso. Ese ingrediente que termina en el recaudo, la salsa o encima de una tortilla tendrá su propio encuentro en la Ciudad de México.
La Feria del Jitomate en Los Pinos reunirá durante un fin de semana a quienes cultivan, conservan y cocinan distintas variedades de este fruto. La propuesta va de las semillas criollas a la mesa, con actividades que también permiten conocer otras formas de aprovechar el jitomate en la cocina.
¿Cuándo y dónde es la Feria del Jitomate?
Saca la agenda porque la cita será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.
La Feria del Jitomate en Los Pinos es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, y tendrá actividades en distintos espacios de Cencalli, la casa del maíz y la cultura alimentaria.
El encuentro reunirá a agricultores urbanos, productores, cocineras tradicionales y visitantes alrededor del valor agrícola, cultural, ambiental y alimentario del jitomate y de las semillas criollas.
Y hay un dato que explica por qué este ingrediente tiene tanto que contar: de acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura, el jitomate se cultiva en México desde hace 2 mil 600 años. Su domesticación dio lugar a una amplia diversidad de variedades presentes en entidades como Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.
En la feria estarán presentes variedades como los arriñonados, pajarito, ojo de venado y cereza.
Actividades de la Feria del Jitomate en Los Pinos
Aquí es donde el jitomate deja de ser mero invitado de la cocina y se convierte en protagonista de una agenda que mezcla conocimiento, semillas y, claro, comida.
Durante ambos días, de 10:00 a 17:00 horas, las Cocinas de Humo ofrecerán platillos como ceviche de jitomate ahumado, tlacoyos en salsa, tostadas de lomo, barbacoa y costillas con jitomate.
En el Mercado El Solar habrá conservas, mermeladas y salsas de jitomate, además de hortalizas, plantas, postres y otros productos del campo.
La ruta gastronómica también pasa por el Tejabán de Cencalli y Plaza Jacarandas, donde se realizará una venta de semillas y plántulas, junto con productos deshidratados, sales y condimentos, quesos, miel, amaranto, néctares, frutas, bebidas, dulces y nieves. También habrá viveros, plantas nativas, artículos bordados con temática de jitomate y productos de higiene.
El jitomate tendrá dos días para lucirse en distintas versiones: fresco, ahumado, convertido en salsa, deshidratado o acompañado de otros ingredientes, mientras las actividades ponen sobre la mesa la relación entre alimentación, biodiversidad, semillas y cultura.
Sábado 19 de septiembre
- 10:00 a 13:00 h | Museo Cencalli: mesas de trabajo “Guardianes de semillas: debilidades, fortalezas y retos”, “Semillas criollas y biodiversidad”, “Conservación de las semillas criollas como estrategia de resiliencia ante el colapso ambiental” y “Redes de guardianes”.
- 10:00 a 13:00 h | Huerto Urbano: exposición de las fases fenológicas del jitomate.
- 13:00 a 14:00 h | Huerto Urbano: taller “Elaboración de salsas”, impartido por Martha Elba Ramírez Jiménez.
- 14:00 a 15:00 h | Huerto Urbano: taller “Extracción y conservación de semillas de jitomate”, a cargo de Mariana Bravo.
Domingo 20 de septiembre
La planta baja del Museo Cencalli tendrá varias ponencias:
- “Los jitomates y los transgénicos”, a cargo del investigador Antonio Ávila Rosas.
- “El cuidado del jitomate”, por Huautli Mariel Ramos Molina.
- “Importancia nutrimental del consumo de jitomates criollos”, impartida por la doctora Noemí Muciño.
- “Los jitomates criollos en la alimentación contemporánea. Bioculturalidad, diversidad y soberanía alimentaria”, a cargo de Humberto Thomé Ortiz.
Además, de talleres en el Huerto Urbano:
- 15:00 a 15:30 h | “Deshidratados de jitomate”, por Noemí Muciño.
- 15:30 a 16:00 h | “Elaboración de salsas con jitomates criollos oaxaqueños”, a cargo de Julieta Santos.