Con salsa de molcajete y tlacoyos: ¿Cuándo y a qué hora es la Feria del Jitomate en Los Pinos?

La feria reunirá distintas variedades de jitomate criollo y productos derivados de este ingrediente. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Un jitomate tatemado, un poco de sal y el molcajete listo: hay combinaciones que no necesitan demasiada presentación. Si además aparecen unos tlacoyos con salsa, el asunto se pone todavía más sabroso. Ese ingrediente que termina en el recaudo, la salsa o encima de una tortilla tendrá su propio encuentro en la Ciudad de México.

La Feria del Jitomate en Los Pinos reunirá durante un fin de semana a quienes cultivan, conservan y cocinan distintas variedades de este fruto. La propuesta va de las semillas criollas a la mesa, con actividades que también permiten conocer otras formas de aprovechar el jitomate en la cocina.

La Feria del Jitomate también contempla la venta de semillas, plántulas y productos del campo. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Cuándo y dónde es la Feria del Jitomate?

Saca la agenda porque la cita será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

La Feria del Jitomate en Los Pinos es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, y tendrá actividades en distintos espacios de Cencalli, la casa del maíz y la cultura alimentaria.

El encuentro reunirá a agricultores urbanos, productores, cocineras tradicionales y visitantes alrededor del valor agrícola, cultural, ambiental y alimentario del jitomate y de las semillas criollas.

Y hay un dato que explica por qué este ingrediente tiene tanto que contar: de acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura, el jitomate se cultiva en México desde hace 2 mil 600 años. Su domesticación dio lugar a una amplia diversidad de variedades presentes en entidades como Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.

En la feria estarán presentes variedades como los arriñonados, pajarito, ojo de venado y cereza.

Tlacoyos en salsa y otros platillos con jitomate estarán disponibles en las Cocinas de Humo. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Actividades de la Feria del Jitomate en Los Pinos

Aquí es donde el jitomate deja de ser mero invitado de la cocina y se convierte en protagonista de una agenda que mezcla conocimiento, semillas y, claro, comida.

Durante ambos días, de 10:00 a 17:00 horas, las Cocinas de Humo ofrecerán platillos como ceviche de jitomate ahumado, tlacoyos en salsa, tostadas de lomo, barbacoa y costillas con jitomate.

En el Mercado El Solar habrá conservas, mermeladas y salsas de jitomate, además de hortalizas, plantas, postres y otros productos del campo.

La ruta gastronómica también pasa por el Tejabán de Cencalli y Plaza Jacarandas, donde se realizará una venta de semillas y plántulas, junto con productos deshidratados, sales y condimentos, quesos, miel, amaranto, néctares, frutas, bebidas, dulces y nieves. También habrá viveros, plantas nativas, artículos bordados con temática de jitomate y productos de higiene.

Las salsas forman parte de las actividades prácticas programadas en el Huerto Urbano. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

El jitomate tendrá dos días para lucirse en distintas versiones: fresco, ahumado, convertido en salsa, deshidratado o acompañado de otros ingredientes, mientras las actividades ponen sobre la mesa la relación entre alimentación, biodiversidad, semillas y cultura.

Sábado 19 de septiembre

10:00 a 13:00 h | Museo Cencalli: mesas de trabajo “Guardianes de semillas: debilidades, fortalezas y retos”, “Semillas criollas y biodiversidad”, “Conservación de las semillas criollas como estrategia de resiliencia ante el colapso ambiental” y “Redes de guardianes”.

mesas de trabajo “Guardianes de semillas: debilidades, fortalezas y retos”, “Semillas criollas y biodiversidad”, “Conservación de las semillas criollas como estrategia de resiliencia ante el colapso ambiental” y “Redes de guardianes”. 10:00 a 13:00 h | Huerto Urbano: exposición de las fases fenológicas del jitomate .

exposición de las . 13:00 a 14:00 h | Huerto Urbano: taller “Elaboración de salsas”, impartido por Martha Elba Ramírez Jiménez.

taller “Elaboración de salsas”, impartido por Martha Elba Ramírez Jiménez. 14:00 a 15:00 h | Huerto Urbano: taller “Extracción y conservación de semillas de jitomate”, a cargo de Mariana Bravo.

El jitomate criollo será el protagonista de la Feria del Jitomate en Los Pinos. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Domingo 20 de septiembre

La planta baja del Museo Cencalli tendrá varias ponencias:

“Los jitomates y los transgénicos”, a cargo del investigador Antonio Ávila Rosas.

“El cuidado del jitomate”, por Huautli Mariel Ramos Molina.

“Importancia nutrimental del consumo de jitomates criollos”, impartida por la doctora Noemí Muciño.

“Los jitomates criollos en la alimentación contemporánea. Bioculturalidad, diversidad y soberanía alimentaria”, a cargo de Humberto Thomé Ortiz.

Además, de talleres en el Huerto Urbano:

15:00 a 15:30 h | “Deshidratados de jitomate”, por Noemí Muciño.

“Deshidratados de jitomate”, por Noemí Muciño. 15:30 a 16:00 h | “Elaboración de salsas con jitomates criollos oaxaqueños”, a cargo de Julieta Santos.



