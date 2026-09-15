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Con salsa de molcajete y tlacoyos: ¿Cuándo y a qué hora es la Feria del Jitomate en Los Pinos?

La Feria del Jitomate en Los Pinos llega con una agenda que mezcla cocina mexicana, semillas criollas y actividades para conocer más sobre este ingrediente.

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La feria reunirá distintas variedades de jitomate criollo y productos derivados de este ingrediente. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)
Por Redacción

Un jitomate tatemado, un poco de sal y el molcajete listo: hay combinaciones que no necesitan demasiada presentación. Si además aparecen unos tlacoyos con salsa, el asunto se pone todavía más sabroso. Ese ingrediente que termina en el recaudo, la salsa o encima de una tortilla tendrá su propio encuentro en la Ciudad de México.

La Feria del Jitomate en Los Pinos reunirá durante un fin de semana a quienes cultivan, conservan y cocinan distintas variedades de este fruto. La propuesta va de las semillas criollas a la mesa, con actividades que también permiten conocer otras formas de aprovechar el jitomate en la cocina.

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La Feria del Jitomate también contempla la venta de semillas, plántulas y productos del campo. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

¿Cuándo y dónde es la Feria del Jitomate?

Saca la agenda porque la cita será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

La Feria del Jitomate en Los Pinos es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, y tendrá actividades en distintos espacios de Cencalli, la casa del maíz y la cultura alimentaria.

El encuentro reunirá a agricultores urbanos, productores, cocineras tradicionales y visitantes alrededor del valor agrícola, cultural, ambiental y alimentario del jitomate y de las semillas criollas.

Y hay un dato que explica por qué este ingrediente tiene tanto que contar: de acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura, el jitomate se cultiva en México desde hace 2 mil 600 años. Su domesticación dio lugar a una amplia diversidad de variedades presentes en entidades como Jalisco, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Sonora.

En la feria estarán presentes variedades como los arriñonados, pajarito, ojo de venado y cereza.

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Tlacoyos en salsa y otros platillos con jitomate estarán disponibles en las Cocinas de Humo. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Actividades de la Feria del Jitomate en Los Pinos

Aquí es donde el jitomate deja de ser mero invitado de la cocina y se convierte en protagonista de una agenda que mezcla conocimiento, semillas y, claro, comida.

Durante ambos días, de 10:00 a 17:00 horas, las Cocinas de Humo ofrecerán platillos como ceviche de jitomate ahumado, tlacoyos en salsa, tostadas de lomo, barbacoa y costillas con jitomate.

En el Mercado El Solar habrá conservas, mermeladas y salsas de jitomate, además de hortalizas, plantas, postres y otros productos del campo.

La ruta gastronómica también pasa por el Tejabán de Cencalli y Plaza Jacarandas, donde se realizará una venta de semillas y plántulas, junto con productos deshidratados, sales y condimentos, quesos, miel, amaranto, néctares, frutas, bebidas, dulces y nieves. También habrá viveros, plantas nativas, artículos bordados con temática de jitomate y productos de higiene.

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Las salsas forman parte de las actividades prácticas programadas en el Huerto Urbano. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

El jitomate tendrá dos días para lucirse en distintas versiones: fresco, ahumado, convertido en salsa, deshidratado o acompañado de otros ingredientes, mientras las actividades ponen sobre la mesa la relación entre alimentación, biodiversidad, semillas y cultura.

Sábado 19 de septiembre

  • 10:00 a 13:00 h | Museo Cencalli: mesas de trabajo “Guardianes de semillas: debilidades, fortalezas y retos”, “Semillas criollas y biodiversidad”, “Conservación de las semillas criollas como estrategia de resiliencia ante el colapso ambiental” y “Redes de guardianes”.
  • 10:00 a 13:00 h | Huerto Urbano: exposición de las fases fenológicas del jitomate.
  • 13:00 a 14:00 h | Huerto Urbano: taller “Elaboración de salsas”, impartido por Martha Elba Ramírez Jiménez.
  • 14:00 a 15:00 h | Huerto Urbano: taller “Extracción y conservación de semillas de jitomate”, a cargo de Mariana Bravo.
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El jitomate criollo será el protagonista de la Feria del Jitomate en Los Pinos. (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura)

Domingo 20 de septiembre

La planta baja del Museo Cencalli tendrá varias ponencias:

  • “Los jitomates y los transgénicos”, a cargo del investigador Antonio Ávila Rosas.
  • “El cuidado del jitomate”, por Huautli Mariel Ramos Molina.
  • “Importancia nutrimental del consumo de jitomates criollos”, impartida por la doctora Noemí Muciño.
  • “Los jitomates criollos en la alimentación contemporánea. Bioculturalidad, diversidad y soberanía alimentaria”, a cargo de Humberto Thomé Ortiz.

Además, de talleres en el Huerto Urbano:

  • 15:00 a 15:30 h | “Deshidratados de jitomate”, por Noemí Muciño.
  • 15:30 a 16:00 h | “Elaboración de salsas con jitomates criollos oaxaqueños”, a cargo de Julieta Santos.


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