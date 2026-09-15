Estefanía Villarreal agardece apoyo tras mensaje sobre la ansiedad y depresión: ‘No fue mi intención alarmar’

Estefanía Villarreal, modelo y actriz recordada por aparecer en la telenovela juvenil Rebelde, agradeció el apoyo de la gente en medio de una crisis de salud mental que la llevó subir una publicación que alarmó a sus seguidores.

La intérprete, que hizo el personaje de Celina Ferrer Mitre en Rebelde, subió un nuevo mensaje a redes sociales horas después de alarmar incluso a Christian Chávez, quien reveló que le envió un mensaje de apoyo.

Estefanía Villarreal y Ela Velden en la premier de 'La Captura'. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

¿Qué dijo Estefanía Villarreal sobre la ansiedad y depresión?

La semana pasada, Estefanía Villarreal dejó un breve pero alarmante mensaje en sus historias de Instagram, donde tiene más de 1.1 millones de seguidores.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana; pero, mami, tu pequeña ya no puede más”, escribió.

Este martes, la actriz mexicana reapareció mediante sus redes sociales con un mensaje distinto: “No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos”, inició.

“Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente. Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola”, manifestó.

Villarreal además informó que está “acompañada, cuidada” y que se está tomando el tiempo necesario para “recuperar la calma y estar mejor”. “Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”, cerró su mensaje.

Estefanía Villarreal agardeció apoyo en una historia (Foto: captura de pantalla).

Christian Chávez le envió un mensaje de apoyo a Estefanía Villarreal

En un encuentro previo a la última publicación de Estefanía Villarreal, Christian Chávez, cantante de RBD y excompañero de la actriz en Rebelde, comentó a la prensa de espectáculos que estaba al pendiente de la situación y confirmó que, según lo que sabía, estaba acompañada por sus seres queridos.

“Le mandé un mensaje, no me ha contestado. Me dijeron que está con su familia, hasta donde yo sé, y no sé exactamente cuáles fueron las razones por las que llegó ese mensaje a redes”, explicó.

Chávez señaló que sentía empatía por su excompañera de telenovela, puesto que todos atraviesan por momentos en los que se sienten rebasados por las situaciones.

“La entiendo, le doy completamente mi apoyo también aquí en las cámaras y creo que tiene gente dentro de la industria y fuera de la industria que la amamos, la respetamos y la admiramos. A todos nos pasa en momentos, que de pronto nos rebasa la vida”, añadió.

El cantante y actor instó a las personas a buscar ayuda cuando hay problemas como ansiedad y depresión: “el paso más importante es pedir ayuda. Cuando te estés dando cuenta de que algo raro está cambiando en ti, que no te sientes bien, que te levantas a lo mejor y todo se ve gris, que nada en tu vida se siente luminoso, es momento de buscar ayuda con tu familia, con tus amigos, hablarlo”, concluyó.