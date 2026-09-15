Violencia en Uruapan: Movimiento del Sombrero confirma Grito de Independencia pese a riesgos de ataques

Integrantes del Movimiento del Sombrero aseguraron que pueden ser víctimas de la violencia.

¿Hay riesgo para los políticos en Uruapan, Michoacán? A casi un año del asesinato de su alcalde, Carlos Manzo, las celebraciones del Día de la Independencia se llevarán a cabo, aunque los integrantes del Movimiento del Sobmrero reconocieron que no están del todo seguros.

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado local independiente en Michoacán, reconoció que el contexto de inseguridad en Uruapan, y las “amenazas” que representa el movimiento para el sistema político, continuarán las actividades en Uruapan, actualmente gobernado por Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo.

“El peligro ahí está vigente, está latente, pero pues tenemos que seguir. El sistema ya se dio cuenta que nos quitaron a Carlos (Manzo), pero esto va a continuar y así nos quiten a varios”, explicó Tafolla en entrevista con Quadratín.

Carlos Tafolla asegura que pagaron por asesinar a Carlos Manzo

El funcionario reconoció los riesgos para los integrantes del Movimiento del Sombrero, que actualmente encabeza Grecia Quiroz, y reiteró que ellos también representan un peligro para el sistema.

Al respecto, acusó que, “si pudieron pagar 2 millones de pesos por asesinar a Carlos (Manzo), pues no sé cuánto puedan pagar por hacerle daño a Grecia, por hacerme daño a mí”.

Día de la Independencia en Uruapan: ¿Qué actividades habrá?

El Grito de Independencia en Uruapan se hará como todos los años. De acuerdo con el Movimiento del Sombrero, las actividades se centrarán en la Plaza La Pérgola.

La agrupación invitada para amenizar la fiesta será la Banda Kalimba, que tocará en vivo a las 22:00 horas.

Se espera que Grecia Quiroz, que recientemente rechazó al PRI para buscar la gubernatura de Michoacán, sea quien encabece la ceremonia y dé el Grito de Independencia.

Se desconoce si habrá invitados de otros partidos políticos en el evento o si acudirán diputados locales que representan a Uruapan en el Congreso de Michoacán.