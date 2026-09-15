Cancelan Grito de Independencia tras enfrentamiento en General Treviño, Nuevo León

El municipio de General Treviño, Nuevo León, canceló las celebraciones del Grito de Independencia previstas para la noche de este 15 de septiembre, luego del enfrentamiento registrado la noche del lunes que dejo un saldo de siete presuntos delincuentes abatidos.

La alcaldesa Maribel Hinojosa García informó la suspensión de las actividades programadas en la plaza principal, al considerar que en las actuales condiciones lo prioritario es preservar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

El programa contemplaba iniciar a las 5 de la tarde con música mexicana, presentaciones de grupos musicales y bailes folclóricos, además de una cena y juegos pirotécnicos.

La decisión ocurre después del enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano. En el sitio del enfrentamiento fueron aseguradas siete armas de fuego, cartuchos y equipo táctico, mientras que dos vehículos terminaron calcinados durante la confrontación.

Tras estos hechos, elementos de Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantienen recorridos y labores de vigilancia en este municipio que colinda con el estado de Tamaulipas y cercano a la frontera con Estados Unidos.

General Treviño se encuentra al noreste de Nuevo León, aproximadamente a 110 kilómetros de Monterrey por carretera, y colinda con Tamaulipas, por lo que su ubicación forma parte de una zona estratégica de comunicación entre ambos estados. Hasta el momento, no se ha informado si otros municipios de la región implementarán la misma medida de cancelar las fiestas patrias dada la cercanía.