La vez que Beatriz Mojica, apuesta de Morena por Guerrero, dijo que AMLO tenía una ‘visión autoritaria’

Mojica pasó a formar parte de las filas de Morena y en 2021 buscó la candidatura al gobierno estatal. (Cuartoscuro).

Rumbo a las elecciones 2027, Morena ‘destapó’ a la senadora Beatriz Mojica como coordinadora de la Defensa de la Transformación y futura candidata a la gubernatura de Guerrero.

Al respecto, Abelina López, alcaldesa de Acapulco con licencia, cuestionó los resultados del proceso interno del partido.

“Quien festeje me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, declaró López Rodríguez al ser cuestionada sobre la designación de Mojica, luego del acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se dieron a conocer los resultados de las encuestas para definir el proceso interno.

Mojica renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2019 para unirse a Morena, partido que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fundó en 2014.

La senadora podría estarse contradiciendo, ya que hace nueve años afirmó que no se uniría al movimiento de AMLO y expresó que no estaba de acuerdo con su visión autoritaria.

De acuerdo con una entrevista para Tragaluz Tv, donde el periodista Fernando del Collado le preguntó “Usted cuándo se pasa con AMLO”, Mojica respondió “Nunca, no comparto las visiones autoritarias”.

Sin embargo, algunos años después de esa entrevista, Mojica pasó a formar parte de las filas de Morena y en 2021 buscó la candidatura al gobierno estatal.

Más adelante el periodista le pregunta si hay que dar oportunidad a todos los movimientos políticos, incluso al que tiene a AMLO, a lo que la guerrerense respondió “Se ha autoexcluido, nosotros seguimos abiertos”.

¿Cuál es la trayectoria política de Beatriz Mojica, corcholata de Morena en Guerrero?

Mojica es originaria de Azoyú, Guerrero y se define como afromexicana. Nació el 25 de febrero de 1973 y es senadora por su estado en la LXV Legislatura.

En 2015 fue candidata a la gubernatura de Guerrero bajo la coalición PRD-PT. En el partido del sol azteca también tuvo estos cargos:

Secretaria general.

Presidenta interina del PRD.

Beatriz estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se suma una maestría en Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) .