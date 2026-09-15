¿Qué pasó con Gala Montes y Emiliano Aguilar? ‘Ardido. Él y yo salimos, me bloqueó porque me dejó’

Gala Montes protagoniza una nueva polémica tras su salida de La Casa de los Famosos México, luego de que Emiliano Aguilar bloqueó a la actriz y cantante en redes sociales. Ambos dieron versiones diferentes sobre lo ocurrido y mientras él pidió que no lo relacionaran sentimentalmente con la exparticipante de Malinche, el musical, ella aseguró que sí tuvieron una relación.

La controversia comenzó cuando el hijo de Pepe Aguilar habló sobre Gala Montes y explicó los motivos por los que decidió bloquearla de sus redes sociales. Posteriormente, la actriz compartió su propia versión de lo sucedido y hasta ofendió a quien era su amigo.

Gala Montes criticó a Emiliano Aguilar. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Gala Montes?

Emiliano Aguilar mencionó a Gala Montes al pedir a sus seguidores que dejaran de relacionarlo con ella y de molestarlo por situaciones relacionadas con la exparticipante de La Casa de los Famosos México, pues, según explicó, algunas personas lo responsabilizaban por la manera en que se encontraba la cantante.

“La tuve que bloquear de todos lados porque algo pasó, pero no, lo hice porque estoy cansado de que la gente diga que está así por mi culpa y no, ni estamos juntos, la neta”, contó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El hijo de Pepe Aguilar descartó que se tratara de un enojo con Gala Montes y aseguró que simplemente se cansó de que la mayoría de los comentarios que recibía estuvieran relacionados con ella, pues afirmó que “no quería saber nada de eso”.

Gala Montes explota contra Emiliano Aguilar

Gala Montes publicó un video en Instagram en el que dio su versión sobre las razones por las cuales Emiliano Aguilar la bloqueó de sus redes sociales.

“Emiliano, no tienes nada qué decir ni salir a hablar cosas, conste que yo lo hago porque tú lo hiciste, aguántate, quédate callado y llámame si tienes algún problema conmigo, él y yo salimos, pero no se pudo (...) Me bloqueó porque me dejó, anda de ardido, se enojó por una tontería y yo me enojé, lo mandé a la ver%a, necesitaba ayuda, no me sentía bien y entonces le hablé a mi ex, vino a ayudarme”.

En las declaraciones de Gala Montes acusó a Emiliano Aguilar de decir mentiras públicamente, aunque también reconoció el apoyo que, según ella, recibió anteriormente de su parte.

Finalmente, Gala Montes pidió que no lo responsabilizaran por su consumo de drogas y aclaró que, según sus propias declaraciones, él no la introdujo al consumo de ninguna sustancia pues ella “las conoció sola”.

Ante ello, Aguilar aseguró que no hablaría más sobre el tema y pidió que le mostraran algún video en el que hubiera hablado mal de Montes antes de señalarlo por algo.

“Ya no voy a decir nada ni a contestar nada, solo quiero que alguien me enseñe un video donde yo dijera algo malo de ella, no lo hay, si quiere hablar mal de mí, pues chido, solo yo no quiero faltarle al respeto ni nada, te deseo lo mejor, si quieres decir algo de mí, no te puedo parar, solo acuérdate que fui el único que te defendió”.