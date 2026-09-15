Bajo las órdenes del ‘03’: ¿Qué países tienen ejércitos más pequeños que el CJNG, según EU?

EU designó al CJNG como una de las principales organizaciones terroristas del mundo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como el grupo criminal más grande en México debido a que su ‘ejército’ es de entre 15 y 20 mil elementos; incluso el número supera al de las tropas armadas de algunos países.

Tras la muerte de su líder y fundador, Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, el Cártel Jalisco quedó al mando de Juan Carlos Valencia, alias ‘El 03’ o ‘El Pelón’, quien fue identificado y sancionado por autoridades de EU.

Las filas del CJNG son equiparables al Ejército de Paraguay, con al menos 20 mil integrantes, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Además, es superior a las filas armadas de Suecia o Dinamarca, que tienen 16 mil efectivos. Mientras que Irlanda tiene tan solo 8 mil 500 elementos.

El gobierno estadounidense designó como organizaciones terroristas a otros cárteles mexicanos, de acuerdo con la ‘Guía Antiterrorista’, actualizada en agosto.

¿Qué cárteles compiten con el ‘ejército’ del CJNG?

Por el tamaño del ‘ejército’ del CJNG solo algunos cárteles en México son los que podrían enfrentarlo.

Uno de ellos es la Nueva Familia Michoacana, que tiene 5 mil efectivos, mientras que el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), tiene mil integrantes, de acuerdo con el Centro Nacional Contra el Terrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés).

Las otras organizaciones que aparecen son el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y los grupos michoacanos Cárteles Unidos y Los Viagra, entre otros.

En el caso del Cártel de Sinaloa, el documento señala que se disputa el liderazgo con el CJNG.

¿De qué crímenes acusan al CJNG?

El CJNG está señalado como el responsable de ejecuciones públicas, incluidas detonaciones con coches bomba, como la ocurrida en Zacatecas a finales de agosto, que dejó 11 lesionados y 40 casas dañadas.

Además, el cártel también está acusado del asesinato de políticos, entre ellos, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020.

Otro de los atentados contra funcionarios fue el cometido en contra del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en junio de 2020.