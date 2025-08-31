¡Se puso ‘perro’ el asunto! Emiliano Aguilar ridiculiza a su familia con edición de foto

Las cosas de la familia Aguilar con Emiliano van de mal en peor. Ahora, una serie de fotos en redes sociales son la causa de la discordia.

Todo empezó luego de que publicaran una foto mediante la cuenta del perro dedicada al perro pug de la familia Aguilar, el ‘Gordo’, el cual describen como el “hijo consentido de Pepe”. Esta imagen hacía alusión a Emiliano, lo cual ofendió al hijo emancipado de la familia.

“Wacha (mira), hasta usan el perfil de un perro para insultar”, expresa en una publicación que fue borrada del perfil luego de la polémica.

Ante esto, el también cantante Emiliano Aguilar editó una fotografía de Pepe y el resto de la familia, pero cambió sus caras por la del ‘Gordo’, en una respuesta frontal.

“Un saludo a mis fans #1. Qué bonita, familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quién sea. Puro pin*** Tijuana alv. ¿Neta creen que me voy a quedar callado? Aquí los (huevos) están bien puestos", expresa.

La respuesta de la familia llega inesperadamente mediante la propia cuenta del ‘Gordo’ Aguilar, donde pide disculpas para Emiliano, aunque sin mencionarlo, y con un tono satírico.

“Quiero ofrecer una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”, dice supuestamente el perro. “La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto, no reflejó la educación que me dio mi papá (Pepe) y no representa lo que esta cuenta quiere compartir”.

La justificación sobre la razón de subir la foto también tuvo un tono cómico: “al inicio esta cuenta la manejaba mi papá. Luego, un equipo me empezó a ayudar con las publicaciones (porque ser un perro influencer no es tarea fácil) y ya saben, a veces suben cosas sin preguntarle ni a él ni a mí“.

“Me enojé de ver a mi hermano hablar mal, una y otra vez, de mis otros hermanos... y de mi papá”, dice supuestamente el perro sobre declaraciones de Emiliano contra sus medios hermanos y Pepe Aguilar. "Me dije: ‘si él lo hace, yo también puedo hacerlo’. Y ahí me equivoqué. Porque al hacer lo mismo que me duele que él haga… me convertí en eso que critico".

El comunicado deja en claro que al cuenta fue hecha con la finalidad de hacer reír; sin embargo, lanza un mensaje para Emiliano: “ojalá que pronto deje de tirar golpes para todos lados”.

“Yo por mi parte, seguiré trabajando en no caer en el mismo juego”, reza el comunicado. “Y no se preocupen, la próxima vez que tenga coraje, me lo voy a sacar corriendo tras la aspiradora, no publicando memes”, concluye el comunicado firmado por ‘Gordo Aguilar’ con un emoji de un par de huellitas.

Emiliano reacciona al comunicado con fuertes críticas para su familia, en donde los acusa de hipocresía sin filtro alguno y es un mensaje más frontal hacia su padre.

"Ahora sí, ¿verdad pin*** perro? Nomás porque la gente no te apoyó, si no, ¿cuál pinche disculpa hubieras dado? Pura gente hipócrita ustedes, por eso están como están“, sentencia el también cantante.