Atacan a balazos a equipo de Rosa Wong, alcaldesa de Tecámac; hay 2 lesionados

Atacan a balazos a Carlos Galindo Bertaud, asesor cercano de alcaldesa, en pleno 15 de septiembre. (@QuadratinEdomex/X)

Sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos la camioneta en la que viajaba Carlos Galindo Bertaud, identificado como asesor político y colaborador cercano a la alcaldesa de Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero.

La mañana de este 15 de septiembre, el vehículo donde viajaban Carlos Galindo y su chofer fue emboscado cuando circulaban por la zona Boulevard Ojo de Agua.

Fuentes de la Fiscalía del Estado de México señalaron que la alcaldesa Rosi Wong Romero no estuvo presente durante la agresión. Detallaron que la edil se encontraba participando en la Mesa de Paz que de manera cotidiana se realiza en todos los ayuntamientos mexiquenses.

Según los reportes médicos, Galindo sufrió dos heridas de consideración en una mano, mientras que el conductor sobrevivió al atentado, aunque su estado de salud fue reportado como delicado. Ambos fueron trasladados de emergencia a instalaciones de la Cruz Roja.

¿Cómo ocurrió la agresión al asesor de Rosi Wong?

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se aproximaron en la motocicleta hasta el vehículo donde se encontraba Carlos Galindo Bertaud y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones.

Indagatorias preliminares apuntan a que la agresión armada iba dirigida específicamente contra los ocupantes del vehículo oficial, sembrando dudas sobre posibles disputas o amenazas previas contra funcionarios de la administración municipal actual.

Carlos Galindo no labora directamente en el Ayuntamiento; es cercano a la presidenta municipal desde hace varios años y actualmente se desempeña como su asesor.

Peritos en criminalística ya recaban indicios balísticos en la zona para reconstruir la trayectoria de los proyectiles y dar con el paradero de los agresores que huyeron con rumbo desconocido.

Segundo atentado contra funcionarios de Tecámac

Este sería el segundo atentado contra funcionarios de la actual administración: En diciembre de 2024, Tania ‘N’, servidora pública del DIF-Tecámac, recibió un balazo en un brazo cuando viajaba en vehículo oficial cerca de su casa.

La Fiscalía mexiquense inició investigación el 31 de diciembre de 2024/2025 por lesiones dolosas. Hasta el momento no hay detenidos reportados.

En esa ocasión, la alcaldesa Rosi Wong condenó el hecho, y dijo que no era un caso aislado, debido a que otros funcionarios han sido víctimas de amenazas e intimidación, y pidió que se tomen en cuenta “antecedentes de amenazas en público y en privado”, así como vía telefónica.

En esa localidad han sido recurrentes las confrontaciones entre la actual edil y la anterior, hoy senadora, Mariela Gutiérrez.

*Con información de Quadratín