Se entrega hombre que tomó como rehén a su familia por 20 horas en Tecámac; exigía que ‘no lo anexaran’

La esposa de Miguel ‘N’ reportó que estaba armado en su casa, en la colonia Los Héroes sexta sección y que varios integrantes de la familia estaban de rehenes. (Fisalía Edomex).

La Fiscalía General del Estado de México informó que arrestó a Miguel ‘N’, quien se atrincherado con su familia por 20 horas y presuntamente amenazó con usar un arma de fuego, en Tecámac.

La exigencia del sujeto era que ‘lo dejaran ir y no lo anexaran’. La Fiscalía detalló que un negociador especializado en combatir securestros logró convencerlo de que saliera de su casa, sin dañar a su familia.

La Fiscalía también señala que en todo momento el área estuvo asegurada por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina y la policía municipal. Juntos suman 150 elementos desplegados.

Se acordonó la zona con tres cuadras a la redonda y perspnal especializado en armamento también estuvo presente.

Todo comenzó cuando la esposa de Miguel ‘N’ reportó que estaba armado en su casa, en la colonia Los Héroes sexta sección y que varios integrantes de la familia estaban de rehenes.

Detienen a exfuncionario de administración de Alfredo del Mazo

Autoridades federales informaron sobre la detención de Óscar ‘N’, subsecretario de administración en el gobierno de Alfredo del Mazo.

Los hechos ocurrieron en Metepec, en el Valle de Toluca, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La detención de este sujeto ocurrió a las 01:38 horas del miércoles 24 de junio en una vivienda del fraccionamiento Condado del Valle.

Sin embargo, en el documento oficial no se da a conocer el probable delito por el que fue ingresado a la prisión estatal de Almoloya de Juárez.

Se presume que en total son 10 órdenes de aprehensión en contra de personas que podrían estar involucradas en la venta de plazas laborales del gobierno del Estado de México, destacando en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.