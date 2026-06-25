Sujeto armado toma como rehenes a sus familiares en Tecámac: Movilizan hasta fuerzas federales

Integrantes de la Marina se sumaron al operativo en Los Héroes Tecámac. (Foto: Quadratin)

Un fuerte operativo de seguridad se lleva a cabo en el interior del fraccionamiento Los Héroes Tecámac, sexta sección, luego de un que un hombre se atrincheró dentro de una vivienda junto con mujeres y menores de edad, la noche de este jueves 25 de junio.

De acuerdo con la agencia Quadratin, el operativo en el que incluso participan las fuerzas armadas se lleva a cabo en las calles de alrededor de la Plaza Bella Mexiquense. En ese punto, las autoridades del municipio de Tecámac y del Estados de México mantienen acordonado para evitar que los vecinos entren en riesgo.

La policía ha pedido a los vecinos no acercarse a la zona. (Foto: Quadratin)

¿Por qué se declaró la emergencia en Tecámac?

Los primeros reportes señalan que se declaró la emergencia luego de que el un hombre ingresó a una privada del sector habitacional, donde arribó a un inmueble en el que se metió armado con, presuntamente, su familia.

Quadratin informó que en apoyo al despliegue de la Policía de Tecámac arribaron 14 integrantes de Fuerza de Tarea Marina Ecatepec, quienes se sumaron a las acciones en coordinación con las autoridades locales.

El ingreso a esa zona de Los Héroes Tecámac está cerrado. (Foto: Quadratin)

Durante el desarrollo del operativo se reforzó la vigilancia en distintos accesos del fraccionamiento mientras personal especializado realiza tareas de negociación y evaluación para intentar resolver la situación sin poner en riesgo a las personas dentro del domicilio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado los motivos que llevaron a esta persona a atrincherarse dentro del domicilio ni la identidad del mismo.

Piden evitar la zona

La presencia de unidades de seguridad provocó restricciones a la circulación y presencia constante de cuerpos de emergencia en el perímetro.

Autoridades exhortaron a vecinos y automovilistas a evitar acercarse al sitio y mantenerse atentos únicamente a información oficial mientras continúan las acciones. Hasta el momento, el hombre permanecía atrincherado y el operativo seguía en curso sin una resolución confirmada.

Con información de Quadratin.