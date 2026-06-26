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Cielo nublado en Toluca causará lluvia: Así está el clima para el sábado 27 de junio

Toluca se prepara para un sábado fresco y húmedo. Se esperan temperaturas bajas y una alta probabilidad de precipitaciones.

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Día lluvioso en el Valle de Toluca. (Cuartoscuro)
Por Redacción

Toluca, Estado de México, se alista para un sábado 27 de junio con condiciones atmosféricas frescas y una alta posibilidad de lluvias. La ciudad experimentará un día mayormente nublado.

De acuerdo con el pronóstico extendido para el Valle de México, la Ciudad de México y el Edomex esperan clima fresco con temperaturas máximas de 23°C.

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¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este sábado 27 de junio?

Para mañana, sábado 27 de junio, el termómetro en Toluca marcará una temperatura mínima de 10.0°C y una máxima que alcanzará los 18.0°C. La temperatura promedio se situará en 12.0°C.

La probabilidad de lluvias en el municipio es sumamente elevada, llegando a un 95%. Se recomienda a los habitantes tomar precauciones ante los posibles aguaceros a lo largo del día.

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¿Lloverá en Toluca y cómo estarán las condiciones atmosféricas?

Las condiciones atmosféricas en Toluca estarán dominadas por un cielo nublado, lo que contribuirá a la alta probabilidad de lluvia. Los vientos soplarán de forma ligera, con una velocidad de 4.0 km/h.

En el Valle de Toluca, estas condiciones son típicas de la temporada. Se aconseja a los residentes mantenerse informados a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para cualquier actualización relevante.

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¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca en julio?

El pronóstico extendido para Toluca en julio:

  • Viernes 21: 18°C/10°C, nublado.
  • Sábado 22: 18°C/11°C, cubierto.
  • Domingo 23: 17°C/10°C, cubierto. Viento en 4 km/h persistirá.

La tendencia general para el pronóstico extendido en Toluca durante esos días de julio indica una continuidad de cielos cubiertos y temperaturas frescas. No se anticipan cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

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¿Qué precauciones tomar ante el clima en Toluca este sábado?

Ante la alta probabilidad de lluvia y las temperaturas frescas, se aconseja a los habitantes de Toluca vestir con ropa abrigadora e impermeable. Es importante llevar paraguas o impermeable al salir de casa.

Se recomienda a la población planificar sus actividades al aire libre considerando el cielo nublado y la posible lluvia. Conducir con precaución en carreteras mojadas es fundamental para evitar incidentes.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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