¿Qué es Kraken Deportivo, el club LGBTIQ+ que representa a México en los Gay Games 2026?

Una selección de la diversidad sexual representa a México en Valencia durante la edición de los Gay Games 2026.

Por primera vez en su vida, Neri Acosta está a nueve mil kilómetros de casa. El joven y un grupo de mexicanos están listos para los Gay Games 2026, competencia que para él significa mucho más que jugar al futbol como lo ha hecho toda su vida: representa el espacio que durante años no encontró en las canchas mexicanas.

Mientras todos se ilusionan con la Selección Mexicana y los reflectores están sobre los posibles rivales de México en el Mundial 2026, los Gay Games 2026 inician este sábado 27 de junio en Valencia, España. Se trata de una competencia que se celebra cada cuatro años, desde 1982, y que reúne a atletas LGBTIQ+ en 40 disciplinas.

Neri Acosta compite como líder y fundador de Kraken Deportivo, un club de futbol creado en 2019 en la Ciudad de México que ofrece espacio a personas de la diversidad sexual.

El histórico reconocimiento de Conade a atletas LGBTIQ+ para los Gay Games 2026

Hace un par de semanas, la Conade abanderó a la selección mexicana de atletas LGBTIQ+ que participarán en los Gay Games 2026. El evento de la Comisión Nacional del Deporte fue un histórico acto de reconocimiento.

En un país en el que históricamente las personas LGBTIQ+ ocupan los titulares de la prensa por ser protagonistas de la nota roja, ahora, y a fuerza de muchas luchas colectivas, las autoridades entregaron la Bandera de México a 30 personas en una ceremonia cívica.

“Hubieras visto sus caritas cuando la banda de guerra de la Policía de la Ciudad de México les hace los honores a la Bandera, se para frente a ellos, les toca un tres de diana militar y dice el comandante: ‘Esto es porque ustedes son un gran orgullo para México y son extraordinarios, siéntanse lo más importante de este país porque van a cargar la bandera’”, recuerda Iván Lara, director de la Asociación Nacional del Deporte para personas LGBTIQ+ (ANADE).

“El representante nos dijo: ‘Son la primera asociación de su tipo,LGBTIQ+, reconocida por la Conade (...) Te da mucha satisfacción porque estás logrando cosas”, asegura Neri Acosta en entrevista con El Financiero.

No se trató de un reconocimiento que llegó “desde arriba”. La ANADE, que cuenta con el mismo estatus que cualquier federación deportiva mexicana y tiene voz y voto dentro del Sistema Nacional de Deportes, intenta que las autoridades de México vean a decenas de colectivos, equipos y ligas como Kraken que existen en el país.

¿Por qué el reconocimiento de Conade ocurre en un momento clave?

La ceremonia de abanderamiento para atletas mexicanos que compiten en los Gay Games 2026 ocurrió en un contexto adverso para deportistas LGBTIQ+ en el mundo.

En una acción cuestionada por activistas sexodisidentes, la FIFA eliminó su campaña “Unite for Inclusion” (unidos por la inclusión) en el Mundial 2026 pese a que se trata de un movimiento para eliminar las brechas de discriminación en el deporte.

Además, el Comité Olímpico Internacional (COI) vetó a cualquier mujer trans de participar en la categoría de su género en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. La medida sigue el mismo camino que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

“Yo creo que el deporte, como todo, es una disputa política”, sentencia Neri Acosta.

El gobierno de Donald Trump emitió en 2025 un decreto que prohíbe la participación de mujeres transgénero en equipos y disciplinas deportivas femeninas. (Casa Blanca)

Así descubrió Neri Acosta que podía jugar futbol sin esconder quién era

En 2023, el escritor uruguayo Eduardo Galeano publicó ‘La cancha. Donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles’. En ese libro de relatos, el también periodista explicó que la cancha de futbol constituye un centro de encuentro y comunicación.

A 3 años de aquel libro, Neri Acosta y su Kraken Deportivo ‘juegan’ para hacerse tan visibles como Las Gardenias del barrio de Tepito, un equipo conformado por mujeres trans que abrió —tanto en la Ciudad de México como en la historia del futbol— una brecha por la que entraron deportistas que se negaban a ocultar quiénes eran.

“El futbol y otros deportes han sido dominados por hombres cisheterosexuales. Yo lo jugué desde muy chico y me tocó aprender, siendo yo gay, a reprimir muchas cosas. Tú me ves hoy jugando futbol en un equipo y siendo abiertamente gay, pero no es lo mismo que hace veinte años, cuando jugaba junto a mis hermanos y a sus amigos heterosexuales”, reflexiona el fundador de Kraken Deportivo, quien anotó sus primeros goles en las calles de Monterrey, una de las 16 sedes del Mundial 2026.

Años más tarde, enrolado en equipos para personas LGBTIQ+, Neri Acosta descubrió que no tenía que fingir algún tipo de masculinidad.

“El jugar futbol, en general, es agresivo. Es ver quién se impone a quién, quién es mejor que quién. Si tienes que patear y romper una pierna, lo haces con tal de ganar. Ese ha sido el futbol que se ha inculcado siempre”, señala Neri, quien piensa que Kraken Deportivo puede impulsar un cambio.

Así nació Kraken Deportivo

Neri Acosta fundó Kraken Deportivo en agosto de 2019. Su objetivo fue crear un equipo en el que las personas de la diversidad sexual pudieran desarrollar actividades deportivas sin ser juzgadas o discriminadas.

En apenas seis años, Kraken Deportivo ha crecido y ahora integra disciplinas como basquetbol, natación, voleibol, atletismo, entre otras. Durante los Gay Games 2026, Kraken Deportivo participará en las categorías de futbol 11 y futbol 7.

“La mejor educación que podemos dar, deportivamente, es que otros vean que, sin importar el género o la orientación, podemos competir”, explica Neri Acosta.

Hasta 2025, Kraken Deportivo contaba con unos 150 deportistas, quienes se enteraron de este equipo a través de redes sociales.

¿Cuánto cuesta la mensualidad en Kraken Deportivo?

Para formar parte del equipo fundado por Neri Acosta, las personas interesadas pagan una mensualidad que depende de la disciplina en la que quieren participar. En el caso del futbol, el costo es de 250 pesos mensuales. Ese dinero se destina al pago de arbitrajes, mantenimiento y renta de la cancha donde entrenan.

Los entrenamientos se realizan principalmente en el Centro Deportivo Benito Juárez

Además, reciben apoyo de las alcaldías en CDMX para el uso de canchas. “Cuauhtémoc nos está prestando una cancha de fútbol, vamos a Valencia y regresamos de Valencia y ya tenemos el compromiso con la Alcaldía de Iztacalco, con el Comité de Diversidad y con la de Deporte para usar instalaciones para fútbol”.

Miles de personas participaron en la 47 edición de la marcha del Orgullo LGBTTTIQPA+ que recorrió avenida Paseo de la Reforma al Zócalo en 2025. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuál es la misión de Kraken deportivo? Aquí puedes patear el balón con libertad

Sostener a Kraken Deportivo ha sido un esfuerzo monumental, luego de que varios equipos han desaparecido, recuerda Neri Acosta. El Tri Gay, por ejemplo, una selección de hombres homosexuales a los que les gustaba el futbol, se extinguió en 2011 tras brillar en competencias nacionales e internacionales.

Con el fin de que otres niñes no sufran discriminación, Neri Acosta los invita a formar parte de Kraken Deportivo, desde donde ha visto a generaciones más jóvenes crecer libres de prejuicios, más allá de que se identifiquen o no con el acrónimo LGBTIQ+.

“Nosotros como adultos sí podríamos ayudar mucho a darles libertad a las infancias y a no reprimirles para que vivan plenas desde desde temprana edad. Que el mundo vaya cambiando”, concluye el futbolista.