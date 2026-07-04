Caso Brenda Michel: ¿Qué sabemos de la joven atropellada presuntamente por su exnovio en Tecámac?

Una cámara de seguridad grabó el momento en que un automóvil embiste a la joven Brenda Michel en calles de Tecámac.

Tecámac, EDOMEX. Brenda Michel Trujano Bonilla, la joven de 19 años arrollada en calles del municipio de Tecámac, fue declarada muerta la madrugada de este sábado 4 de julio, después de permanecer cinco días hospitalizada.

El caso causó indignación en el Estado de México, luego de que se difundiera un video en redes sociales y medios informativos, que muestra el momento en que la joven fue atropellada mientras caminaba junto a su novio rumbo a su trabajo.

Familiares y autoridades informaron que los hechos se suscitaron la noche del domingo 28 de junio de 2026, entre las 19:30 y las 20:00 horas sobre la calle Rancho San Diego, cuando la joven caminaba acompañada de su actual pareja.

Gracias a una cámara de videovigilancia vecinal, se captó el instante en que un automóvil embistió a la joven en plena vía pública.

La difusión de las imágenes generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia con la pronta captura del conductor que arrolló a la mujer.

Familiares de Brenda Michel señalan a expareja de la joven como responsable

Familiares de Brenda Michel dieron a conocer que el evento no fue un accidente, sino un acto motivado por conflictos personales ocurridos años atrás.

De acuerdo a su versión, el presunto responsable sería una persona conocida por la víctima, presuntamente su expareja.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación para identificar al conductor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

Angélica Reyes, prima de Brenda Michel, afirmó que varios vecinos habrían identificado al presunto responsable, que también es habitante de la zona.

Entre lágrimas, exigió a las autoridades que se haga justicia “porque mi prima tenía una vida por delante, no se metía con nadie. Sus papás no tenían problemas con nadie. La gente que los conoce sabe qué tipo de personas eran y queremos justicia”.

“Recibimos informes de que el presunto responsable ha puesto a la venta el automóvil en Marketplace, plataforma de venta de Facebook”, resaltó.

Brenda Michel fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció internada durante cinco días, hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, aunque las indagatorias continúan para esclarecer el caso y dar con el paradero del presunto responsable.

Con información de Quadratín.