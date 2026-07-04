Le encontraron dos armas: Detienen al tesorero de Tulum, Vicente Aldape, en el Aeropuerto de Cancún

El tesorero municipal de Tulum fue detenido y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Cancún.

El tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando intentaba ingresar armado a las instalaciones.

De acuerdo con la información difundida por la comunicadora Azucena Uresti, los hechos ocurrieron el pasado jueves 2 de julio, cuando el funcionario fue sometido a un filtro de seguridad previo al abordaje de un vuelo con destino a Monterrey.

Adán Quintanilla Ávila, jefe de Comunicación Social en Tulum, confirmó a medios que personal de seguridad detectó que, entre sus pertenencias, el funcionario portaba dos armas de fuego, una de ellas calibre .22, al momento de intentar ingresar a la zona de abordaje.

Al no acreditar las licencias de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron en la terminal aérea. Así quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones, donde se detalla que Aldape Moncada fue aprehendido a las 06:00 horas del jueves.

Tras el hallazgo, el funcionario del Ayuntamiento de Tulum fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la Avenida José López Portillo, en Cancún, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Alcalde de Tulum habla de la detención de Vicente Aldape

Aldape Moncada deberá comparecer ante un juez de control para determinar su situación jurídica. Por ahora, se encuentra recluido en el Centro de Justicia Penal Federal de Cancún, en espera de que las autoridades determinen su situación jurídica.

Sobre los hechos, trascendió la versión de que el funcionario aparentemente habría confundido su equipaje, así como otras versiones que apuntan que en su maleta se habría hallado dinero en efectivo. No obstante, esta información no ha sido confirmada por autoridades ni ninguna otra fuente oficial.

En entrevista con medios, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, refirió que pudo comunicarse con Aldape Moncada durante la mañana, previo a tomar su vuelo, pero que posteriormente dejó de recibir sus mensajes y llamadas.

Agregó que, a raíz de esta situación, ya estaría analizando movimientos al interior de la tesorería municipal.

Vicente Francisco Aldape Moncada tomó protesta como tesorero de Tulum el 23 de enero de 2025 en sustitución de Antonio Miranda. Antes de asumir este cargo se desempeñaba como contralor municipal.