Wall Street abre con pérdidas en espera de la decisión de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

Los inversionistas optaron por mantener una postura cautelosa antes de que se dé a conocer la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal el día de mañana.

El Dow Jones reporta una caída de 0.95 por ciento, en los 51 mil 921.99 enteros, seguido por el Nasdaq que baja 0.68 por ciento, en los 26 mil 9.77 puntos, y el S&P 500 con 0.53 por ciento menos, se sitúa en las 7 mil 580.40 unidades.

“Anticipamos una jornada volátil, derivado de una perspectiva incierta respecto al futuro de la demanda asociada al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), ya que se debate una desaceleración en la misma. Aunque aún no se tiene claro cómo funcionará, los inversionistas se encuentran preocupados por la rentabilidad y el endeudamiento ocasionado por las inversiones en el sector”, indican analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Por su parte, las caídas del lado de Europa son de 0.45 por ciento el FTSE 100 de Londres, en los 10 mil 650.64 puntos, el CAC 40 de Francia baja 0.42 por ciento, a 8 mil 83.86 enteros, seguido por el DAX en Alemania que pierde 0.20 por ciento, en las 25 mil 389.22 unidades, y el IBEX 35 de España, que ronda en los 19 mil 560.80 enteros, resta 0.02 por ciento.

Por su parte, el mercado local abre con descensos de 1.07 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 63 mil 529.58 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 1.06 por ciento, en un nivel de mil 290.33 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan alzas de 3.42 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 104.32 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 108.40 billetes verdes por unidad, suma 2.62 por ciento.