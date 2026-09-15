A Claudia Tacoronte ‘le asignaron la UAEM’ pese a 3 feminicidios previos en Morelos, acusa su hermana

'Te estás jugando la vida': hermana de Claudia Tacoronte critica intercambio en Morelos. (claudiatacoronteee)

Claudia Tacoronte, joven española de 21 años asesinada el pasado 12 de septiembre en Morelos, no buscaba venir a México para realizar su intercambio estudiantil, aseguró su hermana Lara.

De acuerdo con la hermana de Claudia, fueron las autoridades de la Universidad de Granada quienes le asignaron la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para que siguiera su formación en la carrera de Educación Infantil.

“Mi hermana no es que dijera: ‘ah quería irse a México y esta zona en concreto o a este país en concreto’. Ella solicitó el intercambio y a ella la asignaron ese sitio”, contó Lara Tacoronte.

Criticó que las autoridades estudiantiles de la Universidad de Granada hubieran asignado la UAEM pese a los tres feminicidios de estudiantes ocurridos en menos de siete meses. Remató al asegurar que “todo el mundo sabe que si vas a México, te estás jugando la vida”.

“¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio, a una mujer a un sitio a donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas más?”, cuestionó.

¿Cuáles son los otros casos de feminicidios de alumnas de la UAEM registrados?

Decenas de alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM se congregaron para colocar flores, velas y una silla vacía con la fotografía de Claudia Tacoronte Aguilera acompañada de carteles con la leyenda “Claudia no se olvida”.

El caso de Claudia Tacoronte no es un hecho aislado; ocurre luego de una trágica serie de feminicidios que golpeó de manera reiterada a la comunidad de la UAEM durante 2026.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán (18 años): estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Desapareció en febrero tras acudir al campus de Chamilpa, en Cuernavaca, y su cuerpo fue localizado sin vida el 2 de marzo.

Karol Toledo Gómez (18 años): alumna de la UAEM en la sede de Mazatepec. Desapareció el mismo 2 de marzo y fue hallada tres días después en el municipio de Coatetelco.

Michelle Itzayana Fuentes Calderón (15 años): estudiante de bachillerato e hija de una profesora universitaria de la UAEM. Desapareció el 24 de mayo en Yautepec y su cuerpo fue encontrado días más tarde cerca de Tepoztlán.

Esta ola de crímenes universitarios pone en evidencia la persistente crisis de violencia contra las mujeres en Morelos.

Según la información de la Fiscalía General del Estado de Morelos, a cargo de Fernando Blumenkron, Claudia Tacoronte fue atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde intentó resguardarse tras un presunto intento de asalto.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) prestan apoyo a las investigaciones de la Fiscalía estatal.