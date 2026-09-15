Justicia por Claudia Tacoronte: Estudiantes de la UAEM marcharán HOY en memoria de la alumna española

Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM participan en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte. (EFE)

Estudiantes y organizaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizarán este martes 15 de septiembre una movilización en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que fue víctima de feminicidio durante su estancia académica en la entidad.

La denominada “Marcha por Claudia” está programada para partir a las 8:30 horas desde la Puerta 1 del campus universitario y avanzará hasta el zócalo de Cuernavaca.

Los convocantes solicitaron a los participantes asistir con vestimenta blanca o negra como símbolo de duelo y protesta social. Durante la jornada se prevé que colectivos estudiantiles y civiles manifiesten su solidaridad con los familiares de la joven y exijan celeridad en la resolución del caso.

Esta movilización cruzará la zona en donde ya existe corte de vialidades por los preparativos de las fiestas patrias en la ciudad de Cuernavaca.

¿Qué sabemos del feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos?

De acuerdo con las indagatorias preliminares presentadas por las autoridades ministeriales, la estudiante fue privada de la vida con arma blanca; se han aplicado los protocolos en un contexto de violencia de género, y el caso se investiga como feminicidio.

Las autoridades continúan con el desahogo de pruebas periciales, el análisis de cámaras de videovigilancia y la recolección de testimonios para establecer el móvil, reconstruir la cronología del crimen e identificar al responsable.

Desde la tarde del lunes 14 de septiembre circula un video en redes sociales en donde al parecer se observa al presunto agresor retirándose del lugar con una mochila en la espalda y a paso veloz; sin embargo, las autoridades no han confirmado si este documento forma parte de las investigaciones y cómo se generó la filtración a medios de comunicación.

Aumenta presión internacional por feminicidio de estudiante española en México

El cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, sostuvo reuniones con autoridades políticas y ministeriales del Estado de Morelos para dar seguimiento puntual a las indagatorias y garantizar la atención institucional a los deudos de la estudiante.

La movilización de este martes se desarrolla en un contexto de creciente presión internacional, donde organizaciones ciudadanas y representaciones diplomáticas han sumado su voz para demandar que el crimen no quede en la impunidad y se aplique todo el peso de la ley.

De acuerdo con información aportada por Bloomberg, la Universidad de Granada canceló el viaje de 3 de sus estudiantes programado en el marco del convenio de intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ofreció respaldo a 21 que se encuentran en México para recibir orientación psicológica e inclusive para retornar a España.