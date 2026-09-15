Militares de EU vienen a México: ¿Por qué el Senado autorizó el ingreso de 139 elementos a Chihuahua?

Imagen ilustrativa. 139 militares de EU llegarán a Chihuahua: así será el ejercicio conjunto con México. (Cuartoscuro)

El Senado aprobó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio nacional, a fin de que participen en el Ejercicio Especializado Conjunto en Chihuahua.

Con 75 votos a favor, el pleno del Senado aprobó el ingreso de una delegación conformada por 139 militares pertenecientes a la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

Las tropas extranjeras que ingresarán a territorio nacional portarán armamento que llegará a través de la Fuerza Aérea de EU, notificó el Senado.

¿Cuándo llegarán los militares de EU a México?

De acuerdo con la solicitud que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, los militares estadounidenses estarán en territorio nacional del 20 al 30 de septiembre. En total, permanecerán 10 días.

Los ejercicios se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, Chihuahua. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas mexicanas y estadounidenses, indicó el Senado.

“A través de la planificación y ejecución de operaciones militares bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación”, reiteró.

¿A dónde llegarán los militares de EU en México?

Los militares estadounidenses llegarán a la Quinta Zona Militar en Santa Gertrudis, Chihuahua, el 20 de septiembre. Aparentemente, permanecerán internados en esta base militar hasta el 30 de septiembre, cuando retornen a EU.

Respecto a las actividades y el entrenamiento que realizarán las Fuerzas Armadas de ambos países, no se menciona algo en particular ni si se desplazarán a otros estados al interior de México.

Los entrenamientos militares binacionales no son una novedad; se realizan con regularidad. Sin embargo, el número de elementos que ingresarán a México es mayor al que se había aprobado en anteriores ocasiones.

Al igual que ingresan fuerzas extranjeras a México, también se permite la salida de tropas mexicanas para que reciban capacitación y entrenamiento en EU.

¿Cuáles son las operaciones que México y EU comparten?

Actualmente, México y Estados Unidos trabajan en conjunto con la Operación Águila Alta, que busca derribar los drones utilizados por grupos criminales.

Estos instrumentos suelen ser empleados para identificar a los elementos de seguridad en la frontera e intentar garantizar el trasiego de droga y personas.

Hasta el momento, no está claro si parte de la capacitación será en este mismo sentido, ya que Ciudad Juárez, Chihuahua, es una de las ciudades donde grupos criminales tienen una ruta para el tráfico y otros hechos ilícitos.