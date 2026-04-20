Claudia Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de militares de EU: ¿Cuándo llegarán a México?

La solicitud del ingreso de militares de EU a México forma parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre ambos países. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una solicitud para autorizar el ingreso a territorio nacional de 23 elementos de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos, como parte de un ejercicio de adiestramiento conjunto denominado “Evento SOF-4”, en el marco de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, dio a conocer la petición a través de sus redes sociales. La solicitud se sustenta en el artículo 76 de la Constitución, que establece la facultad del Senado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.

Este tipo de solicitudes forma parte de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que incluyen ejercicios de adiestramiento y capacitación conjunta entre fuerzas militares.

¿Cuándo, dónde y bajo qué condiciones llegarán los militares de EU a México?

De acuerdo con el documento remitido por la Secretaría de Gobernación, el arribo de los elementos está previsto para el desarrollo de actividades entre el 1 de agosto y el 15 de octubre de 2026.

El entrenamiento contempla operaciones en los estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México. El personal militar ingresará al país a bordo de una aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con punto de entrada en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Además, se especifica que los elementos portarán armamento y equipo necesario para el desarrollo del ejercicio. El objetivo del adiestramiento es fortalecer las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas mediante el intercambio de técnicas y conocimientos con unidades de élite estadounidenses.

¿Cuándo fue la última aprobación del ingreso de militares de EU por parte del Senado?

La autorización más reciente por parte del Senado ocurrió el 25 de marzo de 2026, cuando se permitió el ingreso de 35 elementos militares de Estados Unidos para participar en ejercicios de capacitación en seguridad con miras al Mundial 2026.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el contingente participó en el ejercicio denominado SOF-32 “Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles riesgos durante eventos masivos.

Las actividades se desarrollaron del 3 de abril al 1 de mayo en instalaciones estratégicas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y recintos de la Secretaría de Marina, donde se realizaron simulaciones de seguridad en infraestructura crítica.

El grupo incluyó integrantes de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, Navy SEALs, especialistas en desactivación de explosivos y personal técnico en reducción de amenazas, quienes trabajaron de manera coordinada con unidades mexicanas en ejercicios tácticos y de interoperabilidad.

Recientemente, el Senado autorizó la salida de 255 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas para participar en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. Estas actividades incluyen entrenamiento en Estados Unidos y la participación en ejercicios multinacionales.

Entre estos destaca el ejercicio “Tradewinds 2026”, que se realizará en Antigua y Barbuda con la participación de 120 elementos de la Secretaría de Marina, junto con fuerzas de más de 24 países. El objetivo es fortalecer la coordinación ante amenazas como el crimen organizado transnacional y mejorar la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.