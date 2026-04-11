Marines de México y EU entrenan juntos: Así fueron los ejercicios navales en el océano Pacífico

México y Estados Unidos refuerzan alianza militar con maniobras en alta mar. (@USNorthernCmd)

Marinos mexicanos y estadounidenses participaron en un intercambio de conocimientos a bordo de un destructor de misiles Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) en el Océano Pacífico, informó el Comando Norte de Estados Unidos.

Los ejercicios entre las tropas tuvieron lugar en abril, como parte del programa “Mares del Sur 2026” (Southern Seas, en inglés), que busca fortalecer las capacidades, interoperabilidad y reforzar las alianzas marítimas.

Mientras, del lado mexicano, se utilizó la fragata clase Reformador ARM Benito Juárez, de la Armada, diseñada para misiones de vigilancia y defensa.

Entrenamiento naval entre México y EU fortalece seguridad marítima. (@USNorthernCmd)

¿Cuál fue el motivo de los ejercicios entre el Ejército de México y EU?

Supuestamente, los marines realizaron diversos protocolos y simulacros de abordaje, registro e incautación de otros navíos.

El Comando Norte de EU, aseguró que este entrenamiento es símbolo de la “larga trayectoria de colaboración” entre ambas naciones.

“Juntos, continuamos mejorando la preparación operativa y la coordinación para abordar los desafíos marítimos compartidos”, señalaron las autoridades estadounidenses.

¿México es el único país con el que EU colabora en el programa Southern Seas 2026?

Los ejercicios del Southern Seas iniciaron en 2007 y desde entonces marines de EU realizan encuentros y visitan puertos de diferentes países de Latinoamérica, incluido México.

El objetivo es “mejorar la coordinación, colaboración y interoperabilidad con la Armada de los Estados Unidos” para hacer frente al tráfico de drogas, armas y personas a través del mar.

Estos ejercicios forman parte de la colaboración entre ambos gobiernos. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión soberana y rechaza la intervención de fuerzas del orden extranjeras en el territorio mexicano.

En tanto, su homólogo estadounidense, Donald Trump, reiteradamente mencionó el ofrecimiento que hizo a Sheinbaum para que la Fuerza Armada de su país participe en el combate contra el crimen organizado.

¿Son nuevos los ejercicios de EU y México?

Desde hace décadas, México y Estados Unidos tienen un acuerdo para capacitar a las Fuerzas Armadas y agentes policiacos. Varias veces al año, militares de ambos países participan en estos ejercicios.

En el caso de México, la presidenta de México debe solicitar el ingreso y salida de militares al territorio nacional al Senado. A través de una carta da constancia de todos los detalles de las prácticas que se llevarán a cabo, tiempo de estancia o salida de los elementos castrenses, dónde estarán, si llegarán con equipamiento, entre otros datos.

En la información que brindó el Comando Norte no se precisa si el destructor de misiles arribó a algún puerto mexicano.