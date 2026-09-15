¿Dónde ver el concierto de Intocable? Canales para seguir los festejos por el Grito de Independencia 2026

'Intocable' estelariza el cartel musical en la ceremonia por el Grito de Independencia (Foto: Cuartoscuro).

El concierto de Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de los festejos por el Grito de Independencia de este 15 de septiembre de 2026.

La celebración también tendrá actividades presenciales en la Plaza de la Constitución, con acceso gratuito para quienes quieran acudir al Centro Histórico.

¿Dónde ver el concierto de Intocable en vivo?

Canal Once, Canal 22 y Canal 14 transmitirán Unidos por las Audiencias: Grito de Independencia 2026 a partir de las 20:00 horas. También se puede seguir la transmisión en el canal de YouTube del Gobierno de México. Además, se suman canales de Televisa y TV Azteca con sus propias transmisiones y parte de los actos oficiales.

Intocable se presentará a las 21:45 horas del martes 15 de septiembre de 2026 en la Plaza de la Constitución.

En tanto, las actividades musicales y culturales en el Zócalo comienzan alrededor de las 19:00 horas. Después de la presentación de Intocable se realizará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, prevista para las 23:00 horas.

Intocable encabeza la lista de artistas que se presentan en el Zócalo de la CDMX, pero no es el único que sube al escenario. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué artistas estarán en el Zócalo el 15 de septiembre?

Además de Intocable, la celebración contará con distintas agrupaciones y proyectos musicales.

El programa contempla al Mariachi de la Guardia Nacional, el Grupo de la Armada de México, el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Alfredo Jiménez Medel y Legado de Grandeza.

José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor José Alfredo Jiménez, tendrá una participación especial por las actividades relacionadas con el centenario del natalicio de su abuelo. Legado de Grandeza está integrado por músicos y cantautores de México y Estados Unidos.

¿Quiénes son los invitados de Intocable en el Zócalo?

Los tres ganadores de la segunda edición de México Canta también participarán en los festejos del Zócalo. Se trata de Bryan Soto, Lizandro Espinoza y Tiffany Galaviz.

Los tres llegaron a la final del concurso el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional y obtuvieron como parte de su premio la oportunidad de presentarse en el Zócalo durante las Fiestas Patrias.

Bryan Soto es originario de Valle de Chalco, Estado de México, y fundó el grupo de regional mexicano Clave 5/7. Lizandro Espinoza es originario de Portland, Estados Unidos, mientras que Tiffany Galaviz nació en Glendale, California.

¿Qué calles estarán cerradas y cómo llegar al concierto de Intocable?

Quienes acudan al concierto deberán considerar las restricciones de circulación en el Centro Histórico por el operativo de seguridad del Grito de Independencia. Se establecerán tres cinturones de seguridad alrededor del Zócalo, con cierres o restricciones en 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Francisco I. Madero, 5 de Mayo, Monte de Piedad, Seminario, Moneda y Pino Suárez.

El perímetro de seguridad contempla la zona comprendida entre República de Venezuela, José María Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas y Anillo de Circunvalación.

Por las restricciones vehiculares, la opción recomendada para llegar es el transporte público. La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro es la más cercana a la Plaza de la Constitución, aunque puede permanecer cerrada durante la jornada.

Como alternativas están Allende, de la Línea 2; Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8, y Pino Suárez, de las Líneas 1 y 2. Los asistentes deberán completar parte del recorrido a pie y considerar los filtros de seguridad.