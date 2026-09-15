Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y día fresco para el miércoles 16 de septiembre

Así estará el clima para el miércoles 16 de septiembre.

La Ciudad de México, capital del país, se alista para ser escenario del evento del Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Zócalo capitalino. Se espera cielo nublado para este 15 de septiembre.

En tanto, para este miércoles 16 de septiembre, el clima en el Valle de México será fresco, con cielo nublado y vientos moderados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica variaciones importantes en las temperaturas máximas y mínimas entre la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué temperaturas esperan la CDMX y Edomex mañana?

La Ciudad de México registrará una mínima de 9.3°C y máxima de 23.3°C. Naucalpan, en el Estado de México, tendrá un día similar, con mínima de 9.3°C y máxima de 23.3°C. Ambas zonas esperan cielo nublado.

En contraste, Toluca, la ciudad más fría, tendrá una mínima de 4.3°C y máxima de 20.3°C, con cielo poco nuboso. Ecatepec mostrará un día más cálido, con mínima de 9.0°C y máxima de 24.3°C, bajo cielo nublado.

¿Lloverá este miércoles en el Valle de México?

Este miércoles, no se anticipan lluvias fuertes directas para la CDMX y Edomex. El SMN señala la posibilidad de chubascos aislados y descargas eléctricas en el centro del país. El cielo estará mayormente nublado.

Los vientos soplarán a 11 km/h en la Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec. En Toluca, el viento será más ligero, de 7 km/h. Se recomienda precaución por posibles rachas fuertes que derriben árboles.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 16 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Jueves 17 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h. Viernes 18 de septiembre: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia climática para los próximos días en el Valle de México será de ambiente fresco y mañanas frías. Las temperaturas máximas se mantendrán cerca de los 24°C, bajando ligeramente el viernes. El cielo variará entre poco nuboso y medio nublado.

¿Cómo protegerse del frío y viento en el Valle de México?

Con mañanas frescas y cambios de temperatura, se recomienda abrigarse bien al salir. Aunque no habrá calor extremo, la protección solar es importante. Mantenerse hidratado es clave si realiza actividades al aire libre.

Es recomendable usar ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día. Llevar un paraguas ligero podría ser útil ante posibles chubascos. Consultar el clima antes de salir ayuda a una mejor planificación.

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