16 de septiembre caluroso para la Península de Yucatán: Máxima de 38°C en Mérida

Así estará el clima para los estados de la Península de Yucatán este 16 de septiembre.

Para este miércoles 16 de septiembre, la Península de Yucatán experimentará un clima muy cálido. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 38°C, principalmente en el estado de Yucatán. Se espera un cielo mayormente despejado, lo que hará que el sol sea intenso durante gran parte del día.

¿Qué temperatura hará mañana en Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, las temperaturas estarán entre 20°C de mínima y 38°C de máxima, con un ambiente muy caluroso. Para Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, se esperan valores más moderados, con mínimas de 24.3°C y máximas de 31.7°C. Esto muestra una variación importante en el calor de la Península.

Tulum y Playa del Carmen, también en Quintana Roo, presentarán temperaturas mínimas de 22°C y 23°C respectivamente. Las máximas en estas localidades llegarán a los 33.7°C y 33.3°C. Esto significa que las zonas costeras del Caribe Mexicano serán calurosas, pero menos extremas que el interior de Yucatán.

¿Se esperan lluvias mañana en la Península de Yucatán?

Aunque el cielo estará mayormente despejado en gran parte de la Península, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala la posibilidad de lluvias dispersas. Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica podrían originar chubascos, especialmente en el sureste de México, incluida la Península de Yucatán.

El viento en la región será ligero a moderado. En Mérida, se sentirá a 8 km/h, mientras que en Cancún y Chetumal alcanzará los 11 km/h. En Tulum y Playa del Carmen, el viento estará en torno a los 8 km/h y 7 km/h respectivamente. La nubosidad será escasa, favoreciendo un día soleado.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 16 de septiembre : Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Cielo con pocas nubes, viento de 10 km/h.

: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Cielo con pocas nubes, viento de 10 km/h. Jueves 17 de septiembre : Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Cielo medio nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Cielo medio nublado, viento de 8 km/h. Viernes 18 de septiembre: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo con pocas nubes, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor continuará siendo el protagonista en la Península de Yucatán. Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, rondando los 37°C a 38°C, y las mínimas en 20°C. Se espera que el cielo varíe entre pocas nubes y medio nublado, con vientos suaves.

¿Cómo protegerse del calor intenso en Yucatán?

Ante el calor intenso, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es clave para prevenir golpes de calor. Buscar la sombra y usar sombreros también ayuda.

Se recomienda usar ropa ligera de colores claros y de manga larga para proteger la piel. Aplicar protector solar con un factor de protección alto es indispensable. Si se planean actividades al aire libre, es mejor realizarlas temprano por la mañana o al atardecer para evitar las horas de mayor calor.

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