Peso celebra el Grito de Independencia: ¿Cuánto se aprecia ante el dólar HOY 15 de septiembre?

El peso mexicano inició la sesión con avances marginales, previo a que se dé a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.1394 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.05 por ciento o 0.88 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un aumento de 0.19 por ciento, en los 99.58 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.16 por ciento hacia las mil 196.85 unidades.

“Ante la ausencia de información económica de relevancia, el avance del dólar responde principalmente a la expectativa de que la Reserva Federal incrementará su tasa de interés en 25 puntos base mañana, escenario al que el mercado asigna actualmente una probabilidad de 93.8 por ciento.

“Además, el mercado anticipa un incremento adicional de 25 puntos base antes de finalizar el año, reforzando las expectativas de una política monetaria más restrictiva y favoreciendo al dólar frente a otras divisas”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo se vende el dólar en bancos HOY 15 de septiembre?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.56 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.00 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.51 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas hoy se encuentra, el won surcoreano con 0.88 por ciento, el dólar taiwanés con 0.50 por ciento, la rupia india con 0.42 por ciento, el yen japonés con 0.38 por ciento, el dólar neozelandés con 0.38 por ciento y el ringgit de Malasia con 0.26 por ciento.

En tanto, entra las divisas más apreciadas esta, el peso chileno con 0.25 por ciento, el real brasileño con 0.20 por ciento, el peso colombiano con 0.18 por ciento, el rand sudafricano con 0.15 por ciento, el peso argentino con 0.09 por ciento.