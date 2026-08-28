Vinculan a Jesuscristo ‘N’ por asesinato de sus padres en Nuevo León

El juez ordenó prisión preventiva, por lo que el joven permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. (Fiscalía del Estado).

Jesuscristo Manuel ‘N’, de 21 años, fue vinculado a proceso por presuntamente disparar contra sus propios padres y lesionar a su hermana.

El caso empezó con una discusión familiar el pasado domingo 23 de agosto, cuando el joven presuntamente disparó contra su madre, de 58 años, y su padre, de 60, quienes murieron por las heridas de arma de fuego, esto según la investigación de la Fiscalía de Nuevo León.

Su hermana también resultó lesionada después de que intentó desarmar a Jesuscristo Manuel ‘N’. El imputado también habría amenazado a una persona que se encontraba dentro del domicilio antes de apoderarse de una camioneta para escapar.

Un juez consideró que existían elementos para vincular a proceso a Jesucristo Manuel ‘N’ por los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

La acusación por feminicidio corresponde al asesinato de su madre, mientras que por la muerte de su padre enfrentará un proceso por homicidio calificado. Además, la Fiscalía le atribuye su presunta participación en las agresiones y amenazas cometidas durante el mismo episodio.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva, por lo que el joven permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras continúa el proceso penal en su contra. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación representa el siguiente paso judicial en un caso que comenzó como una discusión al interior de una vivienda y terminó con dos integrantes de una misma familia asesinados. Ahora, durante los próximos tres meses, la Fiscalía deberá fortalecer las pruebas con las que buscará llevar a juicio al joven de 21 años.

¿Cómo fue que Jesuscristo ‘N’ asesinó a sus padres?

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía del estado, el doble asesinato ocurrió a las 14:23 horas del domingo 23 de agosto, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Miguel C. Abasta y Ferrocarrilera, al norte de Monterrey.

Una discusión entre integrantes de la familia habría ocurrido antes de la agresión de Jesuscristo ‘N’, que accionó un arma para asesinar a sus padres, María del Carmen Vázquez y Juan Manuel Loredo.

Para huir, el sospechoso habría abordado una camioneta Dodge RAM 700 gris. Gracias al monitoreo de cámaras del C4 municipal, autoridades lograron seguir la trayectoria del vehículo para detener al homicida alrededor de las 15:40 horas sobre la calle Gamma.

Las autoridades aseguraron la camioneta presuntamente utilizada durante la fuga y otros objetos que serán integrados a las investigaciones.