Dan 14 años de prisión a expolicía que mató a Giovani López, detenido en 2020 por no usar cubrebocas

Héctor Eliab ‘N’, quien fuera policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, además del pago de 752 mil 800 pesos por concepto de reparación integral del daño a los deudos de Giovani López, a quien provocó la muerte tras someterlo a golpes junto con otros gendarmes que lo arrestaron porque se negó a usar cubrebocas durante la pandemia de Covid-19.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2020. El hombre, de 30 años y de oficio albañil, fue llevado a los separos municipales y luego al Hospital Civil, donde falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El expolicía fue detenido en abril de 2024 en la colonia Loma Real II de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila de Zaragoza, donde se ocultaba, pues conocía las consecuencias de no respetar los protocolos de detención, ya que él y sus compañeros se excedieron.

Tras su detención, fue vinculado a proceso por los delitos señalados, por lo que permaneció en prisión preventiva mientras continuaban las indagatorias. Estuvo recluido en el complejo carcelario de Puente Grande, donde reconoció su culpabilidad en los hechos y se inició un procedimiento abreviado mediante el cual fue sentenciado.

Al reclamar el cuerpo de Giovani López, una de sus tías dio cuenta de que presentaba signos de tortura, golpes en la cabeza y en el cuerpo, además de un balazo en una pierna.

Muerte de Giovani López provocó indignación y protestas

El fallecimiento de López provocó protestas en diversas ciudades del país, en las que se exigió justicia por el caso y el fin del abuso policial. Durante las manifestaciones se detuvo a participantes que ocasionaron destrozos en la infraestructura pública. Después se organizaron más protestas para exigir la liberación de los arrestados.

En torno al caso, el gobierno del estado decretó el confinamiento de los ciudadanos para romper la cadena de contagios y obligó a acatar medidas de salud, como el uso de cubrebocas, para paliar las afectaciones durante la crisis sanitaria. Quien no acataba la medida podía recibir una multa o ser arrestado.

Su hermano presenció las agresiones contra Giovani López

Christian López, hermano de Giovani, declaró que el comandante de la policía lo sujetó del cuello, mientras que a su consanguíneo lo golpeaban. Ambos estaban cerca de su domicilio.

Agregó que desde su casa grabó con su celular cómo agredían a su hermano. También señaló que el comandante lo amenazaba de muerte mientras lo golpeaba y que los policías amenazaron de muerte a Christian y a los vecinos si difundían los videos.

Giovani permaneció cautivo en los separos municipales. El alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, aseguró a sus familiares que sería regresado vivo a las 10:00 horas del día siguiente, 5 de mayo, y que tenía que cumplir un servicio comunitario de limpieza o pintura en puntos públicos como sanción por su negativa a utilizar un cubrebocas.

Sin embargo, durante la madrugada fue excarcelado y llevado en estado grave al Hospital Civil, donde murió.