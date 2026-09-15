‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo: Fecha, hora, transmisión, cartelera y todo sobre la pelea

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vuelve a escena para defender su título interno del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El deportista mexicano encabeza la función Premier Boxing Champions (PBC) en San Diego, frente al puertorriqueño Néstor Bravo.

La pelea tiene un atractivo adicional: mide los ajustes que Cruz ha trabajado junto a Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’ Álvarez, quien recientemente se unió a su esquina.

¿Cuándo y dónde ver a ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo EN VIVO?

Isaac Cruz y Néstor Bravo se enfrentan el sábado 19 de septiembre de 2026 en Pechanga Arena de San Diego, California. El combate estelar está pactado a 12 rounds y expone el título interino superligero del CMB que actualmente ostenta el ‘Pitbull’.

La cartelera comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo por Box Azteca en TV abierta y con suscripción a DAZN.

Cruz realiza su defensa del cinturón que conquistó en julio de 2025, cuando venció por decisión unánime a Omar Salcido. Su presentación más reciente fue ante Lamont Roach Jr., con quien empató por decisión mayoritaria.

La función tendrá como combate coestelar a Jesús ‘Mono’ Ramos Jr. contra Meiirim Nursultanov, también a 12 rounds y por el título interino de peso mediano del CMB.

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Sede: Pechanga Arena, San Diego, California

Pechanga Arena, San Diego, California Inicio de cartelera: 18:00 horas, tiempo de CDMX

18:00 horas, tiempo de CDMX Pelea estelar: Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo, 12 rounds en peso superligero

Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo, 12 rounds en peso superligero Transmisión: DAZN, Box Azteca

¿Cómo llega ‘Pitbull’ Cruz a la defensa de su título del CMB?

Cruz llega con récord de 28 victorias, tres derrotas y dos empates, con 18 nocauts. El boxeador mexicano, de 28 años y originario de la Magdalena Contreras, no pelea desde diciembre de 2025, cuando conservó el cinturón interino frente a Roach.

Para este compromiso tendrá a Eddy Reynoso en su esquina. El entrenador, conocido por su trabajo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se incorporó a la preparación de Cruz recién en julio. El capitalino explicó que buscó trabajar con Reynoso por su experiencia y capacidad para leer a los boxeadores.

¿Quién es Néstor Bravo, puertorriqueño y rival de ‘Pitbull’ Cruz?

Néstor Bravo, de 32 años y nacido en Arecibo, Puerto Rico, presenta una marca de 24-1 y 17 nocauts. Su única derrota llegó ante Xolisani Ndongeni por decisión dividida en marzo de 2025.

El puertorriqueño llega después de noquear a Pedro ‘Roca’ Campa en enero de 2026. Además de su poder, cuenta con una ventaja física: mide 1.75 metros frente a los 1.63 metros de estatura de Cruz.

¿Cuál es la cartelera completa de ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo?

La función de PBC tiene cuatro combates principales. Además de Cruz contra Bravo, Ramos Jr. disputa el título interino mediano del CMB frente al invicto kazajo Nursultanov, quien tiene marca invicta de 20-0.

También participan Marco Verde y Sergio Jiménez. El medallista olímpico mexicano enfrenta a Guillermo Hernández en ocho rounds de peso mediano, mientras Jiménez se mide con el invicto Daniel Blancas en una pelea de ocho o 10 rounds de peso supermediano.

Esta es la cartelera completa: