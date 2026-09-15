Melania Trump anuncia acuerdo con Nvidia para incorporar IA en las escuelas: ‘Sueñen a lo grande’

La primera dama de EU, Melania Trump, impulsó el uso de la IA en la educación.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este martes una asociación estratégica con la empresa Nvidia para incorporar más inteligencia artificial (IA) en las escuelas, en pleno debate sobre la regulación y los riesgos de esta tecnología.

Durante una visita a una escuela de primaria de Carolina del Norte, la esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo por el que Nvidia proporcionará licencias de StudyFetch durante cuatro años a 1.500 estudiantes y donará 100 kits de desarrollo Jetson Nano a escuelas del condado de Ashe.

Los kits son pequeños ordenadores de bajo consumo capaces de procesar datos localmente y utilizarse, por ejemplo, para impulsar robots autónomos.

“Sueñen a lo grande y usen estas herramientas de IA para construir algo nunca antes visto. Quizás alguno de ustedes cree el próximo gran robot. Y si lo hacen, ¡no olviden traerlo a la Casa Blanca para mostrármelo!”, expresó ante los alumnos.

El anuncio se produce en plena polémica sobre los riesgos de esta tecnología, después de que los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Administración de Trump por temor a que China tome la delantera en este sector.

El propio Trump llamó el lunes al presidente de Nvidia, Jensen Huang, y lo interrumpió durante un foro para desestimar los temores sobre los riesgos de la IA.

La semana pasada, el investigador de IA Jacob Coxon, que había trabajado tanto en OpenAI como en Anthropic, dimitió de esta última la semana pasada y acusó a ambas empresas de embarcarse en una carrera hacia una IA superinteligente.

Melania Trump promueve el uso de tecnologías en escuelas

Melania Trump fue noticia hace poco cuando entró a un acto en la Casa Blanca con un robot humanoide en una cumbre que organizó con otras primeras damas sobre cómo empoderar a los niños con la tecnología.

En septiembre pasado, en una reunión de un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre IA en la educación, señaló que la tecnología estaba impulsando el crecimiento económico, pero también expresó cierta cautela.

“Como líderes y padres, debemos gestionar el crecimiento de la IA de manera responsable”, declaró. “Durante esta etapa temprana, es nuestro deber tratar a la IA como trataríamos a nuestros propios hijos: empoderándola, pero con cuidado”.

La tecnología en la educación es uno de los temas emblemáticos de la primera dama, junto con la defensa de los niños en hogares de acogida y gestiones para luchar contra la pornografía de venganza en internet.

Con información de AP.