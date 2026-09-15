Trump ‘echará la mano’ a Netanyahu: Se dispone a vender 40 mil bombas pesadas a Israel

La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden. (Foto: EFE)

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para vender unas 40 mil bombas de 2 mil libras a Israel a cambio de unos 2 mil 800 millones de dólares, en lo que supondría la mayor transacción de Washington con este tipo de munición pesada, según adelantó este martes el diario The Washington Post.

La partida incluye unas 20 mil bombas MK-84 y BLU-117 y otras 20 mil unidades de la I-2000, según un funcionario anónimo citado por el diario estadounidense.

¿Qué se sabe sobre el arsenal que venderá EU a Israel?

Todas son municiones estadounidenses de unos 900 kilos, diseñadas para ser lanzadas desde el aire, y las dos primeras constituyen bombas de propósito general, mientras que la I-2000 es una ojiva penetrante para atacar búnkeres y otras estructuras blindadas.

La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden (que se estima que vendió unas 14 mil de estas bombas tras los atentados de Hamás de octubre de 2023), e incluso por el Gobierno Trump el año pasado, cuando notificó que transferiría algo más de 39 mil de estas armas.

A su vez, la Administración Biden retuvo en mayo de 2024 una transferencia programada de unas mil 800 de estas bombas ante la preocupación de que Israel pudiera emplearlas en una operación en zonas densamente pobladas de Rafah.

Municiones más destructivas

Este tipo de munición está considerado entre los más destructivos en el arsenal estadounidense e Israel ha sido criticado por emplearlo frecuentemente en Gaza y el Líbano.

Aunque la operación se considera como una venta, la transacción se financia mediante un mecanismo conocido como Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés), en el que Estados Unidos aporta dinero de sus contribuyentes que los países compradores emplean para adquirir las armas.