Jefe, déjenos salir, ya huele a pozole: Los mejores memes del 15 de septiembre ya están dando el Grito

Estos son los mejores memes del 15 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

La celebración del 15 de septiembre comenzó antes de comer un plato de pozole, de las cenas familiares y el Grito de Independencia gracias a que los usuarios de las redes sociales ya hicieron lo suyo: convertir las fiestas patrias en memes.

Las redes sociales se llenaron de publicaciones relacionadas con la celebración, desde quienes aseguran estar listos para festejar a primera hora hasta aquellos que pasarán la noche trabajando “en un día laboral tan innecesario” o viendo desde lejos cómo sus amigos organizan sus fiestas mexicanas.

Los mejores memes del 15 de septiembre

Los mejores memes del 15 de septiembre aparecieron desde antes de que llegara el día de la celebración, algunos quejándose del día laboral otros más con referencias a la cultura pop.

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

¿Qué pasó el 15 de septiembre de 1810?

La noche del 15 de septiembre de 1810 fue determinante para el movimiento independentista, pues la conspiración de Querétaro ya había sido descubierta y tuvieron que adelantar sus planes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Josefa Ortiz de Domínguez logró avisar a Ignacio Allende y Juan Aldama sobre el riesgo de que fueran detenidos. Ambos llegaron a Dolores, Guanajuato, donde se reunieron con Miguel Hidalgo.

Horas después, durante la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo hizo repicar las campanas de la parroquia de Dolores y convocó a la población a levantarse contra el dominio español. Ese acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado el inicio del movimiento de Independencia de México.

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

¿Qué se celebra el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la lucha por la Independencia de México, ocurrida en 1810. El movimiento encabezado por Hidalgo y otros insurgentes se prolongó durante años hasta la consumación de la Independencia en 1821.

La fecha fue establecida como festividad nacional después de la consumación de la Independencia. En 1824, el Congreso Constituyente estableció el 16 de septiembre como festividad cívica.

Por eso, cuando esta noche las plazas de México se llenen de banderas, música y personas esperando el tradicional “¡Viva México!”, la celebración estará recordando un acontecimiento ocurrido hace más de dos siglos.

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

Los mejores memes del 15 de septiembre y las fiestas patrias. (Foto: Captura)

¿A qué hora es el concierto de Intocable en el Zócalo este 15 de septiembre?

Además de los memes de redes sociales para celebrar el Grito, también se tiene contemplado un concierto gratuito de Intocable. La agrupación forma parte del programa musical previo al tradicional Grito de Independencia que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Las actividades en la Plaza de la Constitución comienzan por la noche con distintas presentaciones, entre ellas las de los mariachis de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, el grupo de la Armada de México, José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza y los ganadores de ‘México Canta’.

Intocable está programado para subir al escenario alrededor de las 21:45 horas, aunque el horario puede tener ajustes debido al desarrollo de las actividades. Posteriormente, a las 23:00 horas, se realizará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional.