La inteligencia artificial, del monitoreo a la prevención en el autotransporte

La creciente inseguridad carretera, los accidentes viales, la escasez de operadores y la presión para reducir costos están acelerando la adopción de inteligencia artificial (IA) en el autotransporte mexicano. Lo que comenzó como una herramienta de monitoreo evoluciona hacia plataformas capaces de anticipar incidentes, asistir a los conductores y automatizar decisiones críticas.

En entrevista con Transporte y Movilidad, Omar Camacho, gerente general de Motive en México, señaló que el sector enfrenta un escenario complejo, pero también una oportunidad para acelerar la innovación tecnológica.

“La palabra que mejor define al autotransporte es resiliencia. Es una industria que ha sabido adaptarse una y otra vez a escenarios complicados y hoy la inteligencia artificial representa una nueva oportunidad para enfrentar esos desafíos”, afirmó.

El directivo destacó factores que presionan la competitividad del sector, entre ellos mayores costos de combustible, incremento de siniestros y robos al transporte, así como un déficit cercano a 100 mil operadores, lo que obliga a elevar la eficiencia mediante tecnología.

De la telemática a la prevención

Camacho explicó que la evolución ya no está en incorporar dispositivos independientes para rastreo, videovigilancia o administración de flotas, sino en integrar estas funciones en plataformas capaces de analizar datos y generar acciones preventivas.

“Ya no hablamos de soluciones aisladas; hablamos de una plataforma que pueda proporcionar los fundamentos de toda la operación y que utilice inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones antes de que ocurra un problema”, señaló.

Una de las nuevas soluciones de Motive incorpora cámaras inteligentes con procesadores especializados para ejecutar modelos de IA directamente en el vehículo, bajo una arquitectura conocida como Edge AI. La tecnología, desarrollada con procesadores de Qualcomm y visión estereoscópica, permite interpretar el entorno en tiempo real, identificar riesgos, reconocer placas, calcular distancias y detectar maniobras peligrosas.

“Lo importante es que la inteligencia ocurra donde sucede el evento y no varios segundos después”, explicó.

Tecnología que acompaña al operador

La plataforma también incorpora comunicación bidireccional mediante voz, con la que el operador puede solicitar apoyo o reportar incidentes sin utilizar el teléfono celular. Los supervisores pueden establecer contacto al ingresar a zonas de riesgo y activar video en vivo.

“No buscamos supervisar al operador; buscamos acompañarlo”, dijo Camacho.

La IA también se utiliza después de cada viaje para analizar patrones de conducción y generar retroalimentación personalizada mediante un avatar conversacional, una herramienta relevante ante la escasez de operadores.

Una herramienta que acompaña a los operadores.

Para Motive, el siguiente paso es transitar de una operación reactiva a una seguridad predictiva. La compañía estima que la combinación de IA, video, telemática y automatización puede reducir hasta 80 por ciento de los accidentes durante el primer año de implementación, además de generar ahorros en combustible, seguros y siniestros.